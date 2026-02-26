傅崐萁堅持分段國情報告 蔡其昌：我與韓國瑜認為違憲

民進黨團總召蔡其昌昨受訪強調，朝野協商總統國情報告沒有破局，只是國民黨團對形式有不一樣的想法，他和立法院長韓國瑜認為此舉將有違憲之虞，因此擇期再議，希望大家回去再想想。（記者塗建榮攝）

立法院長韓國瑜廿四日針對邀請總統賴清德赴立法院國情報告召開朝野協商，民進黨團與民眾黨團皆不反對韓所提的報告流程，卻因國民黨團總召傅崐萁有異見導致破局。民進黨團總召蔡其昌昨強調，朝野協商沒有破局，只是國民黨團對形式有不一樣的想法，他和韓國瑜認為此舉將有違憲之虞，因此擇期再議，希望大家回去再想想。

協商沒破局 擇期再議

蔡其昌指出，他和韓國瑜提出的是總統國情報告後，留下來聽立委的想法，接續再第二次發言，但國民黨團希望能分段進行。他舉例，國民黨團認為，若有十四位委員要發言，總統報告完後，先讓五位立委發言，接續請總統第二次發言；再請五位委員發言，再請總統第三次、第四次發言等方式，但他與韓共同的想法是，這會進入違憲的狀況。

他強調，民進黨團願意促成憲法史上第一次的總統國情報告，因為面臨朝野僵局，「如果能讓賴清德展現高度，讓立法院從總預算到軍購、台美關稅談判能夠順利過關，這是國家之福！」蔡說，由總統帶頭化解，這是好事，所以民進黨團很支持韓國瑜與賴清德共同促成的國情報告。

