焦點評論》國民黨的「貼加官」

記者陳政宇／特稿

若一個政黨將國家的呼吸空間當成勒索籌碼，這究竟是民主監督，還是對全體國人施加的「貼加官」？韓國瑜不僅捅破藍營內部矛盾，更直指當前國會最大的政治危機：國民黨中央與黨團總召傅崐萁，正逐步窒息台灣的國防韌性與憲政運作。

歷經兩年的高度對抗與議事焦土戰，今年春節後立法院在一．二五兆元軍購特別條例與總統國情報告兩大議題上，已浮現路線調整。民進黨團完成世代交替，國會戰略轉趨柔韌；民眾黨團則試圖擺脫「傅黃體制」，避免在藍綠夾縫中失去主體性。然而，真正左右議事節奏的關鍵變數，是國民黨內部的茶壺風暴。

軍購預算不只是金額之爭，更攸關台灣不對稱戰力建構與對美採購時程，展現自我防衛決心的國際信號。過去屢遭藍白立委聯手封殺，若非發價書的三月十五日大限逼近、美方三十七名跨黨派議員致函關切，民眾黨團突轉向同意政院版草案交付委員會，而韓國瑜及立法院副院長江啟臣也聲明將其列為最優先議案，朝野拍板三月六日併案付委審查，迫使國民黨團必須回歸理性的實質監督。

國情報告方面，賴總統同意應韓國瑜之邀，依「統問統答」方式赴立法院報告，有望創下台灣憲政史先例。若能成行，既回應在野黨要求總統面對國會監督的主張，也維持權力分立的憲政界線；而韓國瑜在高度對抗的氣氛中扮演制度調和者，將為分裂國會注入難得的穩定力量，化解政治僵局。

不過，儘管綠白皆支持韓國瑜的構想，傅崐萁卻聲稱「方式不要太拘泥」，主張國情報告分為五個部分，要求總統談三次、立委談兩次，企圖將「憲法增修條文」中對行政院長的質詢，偷渡至總統身上，營造違憲的「詢答」效果，導致協商破局。

覆蓋在台灣民主之上的層層濕紙，除了政黨權力傾軋，何嘗沒有外力伸手的痕跡？國民黨的路線裂痕正揭示一個現實：若連國家安全與憲政分際都無法守住，如何說服公眾其具備執政的格局？當政客自溺於競逐內部權力，逐漸失去呼吸的恐怕是整個國家的未來。

