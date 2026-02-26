擔心「疑美論」 盧秀燕：赴美溝通 避免對國民黨誤解

台中市長盧秀燕昨天證實，她將在三月中到美國東岸訪問，許多行程超過城市外交的層級，她將善盡責任，化解美方對國民黨的誤解。（資料照，市府提供）

證實三月中訪美 行程超過城市外交層級

台中市長盧秀燕昨天證實，她將在三月中到美國東岸訪問，許多行程超過城市外交的層級，她將善盡責任，化解美方對國民黨的誤解。

將會晤華府高層官員

據了解，盧秀燕這趟訪美行，將到訪紐約、華府、波士頓，在華府期間，將會晤美國政府高層官員。

盧秀燕直言，「疑美論」是很不好的發展，她非常擔心，事實上她在國民黨內接觸的多數人，大家都很珍惜與美國的友誼，她相對比較資深，必須要多做一點事情，也必須有所行動。

盧秀燕說，國民黨與美國有長期的關係，她也有很多美方的好朋友，這次美方願意與她對話，她當然要善盡溝通的責任，做對的事，讓美國知道國民黨多元，不是單一化，基於國家安全，基於現實需要，要支持軍購，大家的選擇是很清楚的。所以她「自動補位」，赴美善盡國民責任。

盧秀燕指出，其實不只美方，對於國內的台灣人民，國民黨也不能讓大家有錯誤的印象，政治人物一定戰戰兢兢，不過她相信台灣人民，台灣人民超厲害的，他們會有所抉擇，她並不悲觀。

