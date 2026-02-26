國民黨路線之爭檯面化 韓與傅鄭主張相左

立法院長韓國瑜在軍購特別條例、國情報告等議題向民進黨政府遞出橄欖枝，國民黨立委解讀，這是韓對於由黨團總召傅崐萁主導擋軍購的反擊，並且是對於黨主席鄭麗文親中立場的表白。（記者劉信德攝、資料照）

從軍購條例到國情報告 韓盼化解朝野對立 鄭、傅仍未改變作法

立法院長韓國瑜在軍購特別條例、國情報告等議題向民進黨政府遞出橄欖枝，更直接對國民黨團喊話，「要把蓋住口鼻的紙拿開，否則會逐步窒息」，被認為是國民黨內路線之爭逐漸檯面化。據指出，韓國瑜從一開始即認為軍購不該為反對而反對，起碼要付委討論才算有效監督；黨內立委更解讀，這是韓對於由黨團總召傅崐萁主導擋軍購的反擊，並且是對於黨主席鄭麗文親中立場的表白。

繼續擋軍購 韓認為不利年底選情

黨內人士觀察，韓國瑜身為立法院長，本來就要有能力和義務化解朝野紛爭。會應總統之邀前往總統府參加五院院長茶敘，除了尊重賴清德，最重要是希望能離朝野和解更進一步。而韓近日轉趨積極，確實是因為聽到民間了一些擔憂，加上今年要選舉，如果國民黨再繼續擋軍購，對選情絕對不是好事。

據了解，韓國瑜主張將軍購特別條例付委，不是源於美方壓力，而是一開始即認為，不該為反對而反對，台灣再耗下去不是好事，才直言可以趨吉避凶、化解危機的人，才是聰明有智慧的領導者。黨內立委因此解讀，這是韓國瑜對於傅崐萁主導擋軍購的反擊，也是對於鄭麗文親中立場的表白。

另據透露，在美國多名參眾議院議員致函給韓國瑜及朝野黨鞭的兩週前，國民黨內即接收到此訊息，並回報國民黨團與黨中央，認為應予以重視，因為這將是美方直接點名指責國民黨，也分析研判民眾黨可能會轉向。但鄭麗文、傅崐萁仍未改變作法。

黨內立委指出，韓國瑜和副院長江啟臣在春節前發聲明，支持將軍購特別條例列入最優先法案，是認為對於軍購，起碼要付委討論，但傅崐萁主張不擋軍購無法對支持者交代，並以政院未編軍人加薪預算等為由繼續阻擋。但韓、江兩人都認為，繼續僵持下去大家只是硬撐在這裡，「韓國瑜應該是忍不住了，才彼此給個台階下」。

立委籲傅 尊重黨團成員不同意見

有藍委坦言，真正要監督軍購，就是要進入實質審查。韓近日喊話，是代表民意喊給國民黨高層、傅崐萁等人聽。不過，「說者有心，聽者更有心」，副主席兼秘書長李乾龍卻要在野陣營不要中了執政黨的分化，還說在傅崐萁帶領下，國民黨團表現可圈可點。

有黨內立委則說，大罷免後，傅崐萁已不是「一個人的總召」，應該會更尊重黨團的不同意見。

