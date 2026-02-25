民進黨桃市議員4區初選 3/16起民調

今年是地方選舉年，民進黨桃園市議員初選民調將於三月十六至廿二日進行，桃園、蘆竹、楊梅、龍潭等四個選區據以決定提名人選；民進黨桃園市黨部表示，三月十六日上午十點於中央黨部抽籤決定各區民調順序，當晚六點卅分到十點開始首區的民調，翌日上午十點卅分公布結果。

桃園市十二個議員選區（不含平地、山地原住民選區），民進黨有卅人完成黨內參選登記，超出中央黨部公告的廿六席提名名額，其中，第一選區（桃園）提名五人，六人登記，余信憲、黃家齊、李光達、黃瓊慧爭取連任，前時代力量議員簡智翔、兩度參選失利的李柏瑟都捲土重來。

第四選區（蘆竹）提名兩人，四人登記，除現任許清順，呂宇晟曾代表時力參選八德議員，簡伊翎、胡家智皆屬新人；第九選區（楊梅）提名兩人，三人登記，鄭淑方拚連任，黃盈淇、項柏翰以新人之姿爭出線；第十選區（龍潭）提名一人，兩人登記，現任張肇良與張贊聞爭提名，都須經初選民調；第七選區（中壢）提名五人，僅四人登記，現任徐景文不連任，提名缺額不排除徵召。

國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝委託第三方進行網路民調，對象涵蓋市長、議員並針對選民年齡層、政黨傾向分類，將於廿七日截止後作為市黨部提名作業參考；該網路民調將可能參選者羅列，市長人選包含現任張善政、民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉；議員部分則分區民調，以第三選區（八德）為例，除了現任藍、綠議員，還有前民進黨議員蔡永芳、前國民黨議員劉茂群、議員段樹文妻子林淑婷及民眾黨江沛育納入民調。

