民進黨高市議員初選民調 減為5區

民進黨高市議員提名初選民調三月二日至三月八日登場，投入左楠區初選的黃偵琳因酒駕案宣布退出，須民調的選區由六區減為五區。

黃偵琳去年一月曾涉酒駕並遭判刑，她前天第一時間致歉，昨天早上宣布退出初選；民進黨高市黨部表示，尊重其決定，肯定她願意承擔政治責任的態度。

將代表民進黨參選高雄市長的賴瑞隆昨天指出，酒駕零容忍是社會共識，任何人只要違背法令、違反社會共識，就必須承擔起自己的責任，做出符合人民期待的決定，也期盼這樣的行為，讓所有從政者都需要更嚴格、審慎面對。

高市議員選舉共有十一個一般選區，黃偵琳退出後，民進黨預計提名四席的左楠區共有四位參選人，原則上不用初選；登記者超過提名席次的選區還有五個選區，分別為三（岡山等六區）、六（旗津鼓山鹽埕）、九（鳳山）、十（前鎮小港）、十一（林園大寮）。

第三選區（提三席），黃秋媖、林志誠、蔡秉璁、蔣宛庭共四人角逐；第六選區（提二席），李喬如、簡煥宗、林哲弘共三人角逐；第九選區（提五席），陳慧文、林智鴻、張漢忠、蘇致榮、鄧巧珮、張育臺共六人角逐；第十選區（提三席），鄭光峰、黃彥毓、黃雍琇、黃敬雅、林浤澤、吳昱鋒共六人角逐；第十一選區（提三席），李雨庭、蔡昌達、張耀中、洪村銘共有四人進行角逐。

