出席台商春節活動 賴：兩岸維持現狀

總統賴清德昨南下台中參與台商春節活動。 （記者廖耀東攝）

總統賴清德昨出席海基會「大陸台商春節活動」，致詞時表示，兩岸共同的目標，就是增進兩岸人民福祉，希望交流合作，讓兩岸能夠走向和平共榮的發展；陸委會主委邱垂正則指出，台商面臨中國經濟內部、經濟外部及政治三大風險，提醒台商做好風險管理。

海基會昨於台中市舉行「大陸台商春節活動」，三〇〇多名台商齊聚。賴清德致詞表示，民進黨政府都是維持希望兩岸能夠維持現狀，蔡英文總統第一任特別提出，承諾對中國的善意不變，但不會在壓力下屈服，也不會走對抗的回頭路；她第二任上任的時候，提出民主、對話、和平、對等四個原則。

賴說，自己上任後也是一樣，堅定捍衛國家安全，維持台海的穩定以及印太的和平，關鍵就是希望能夠維持現狀，他也不只一次公開聲明，兩岸共同的敵人就是天災、地變與傳染病，共同的目標就是增進兩岸人民福祉，希望交流合作，讓兩岸能夠走向和平共榮的發展。

邱垂正則表示，台商從過去的左右逢源，變成現在的左右為難，學者專家提出了三條可行路徑。第一、以出口為導向的台商，可以用「中國+1」，全球布局，分散風險。第二、以內需為導向的台商，在當地轉型深耕，需要設法打入當地的供應鏈，但面臨內捲化競爭風險。第三、屬於低毛利、高風險產業的台商，建議階段性獲利了結，逐步退場。經濟部、陸委會和海基會一定會盡力提供協助。

甫上任的海基會董事長蘇嘉全說，面對中國經濟結構調整與全球市場重組，台商未來布局，勢必更加多元，海基會將在制度與職責範圍內，持續做好服務與溝通工作，協助大家轉型。

