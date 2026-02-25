立院新會期開議 卓榮泰喊話：國安不能等、不能再擋

行政院長卓榮泰24日赴立法院施政方針及施政報告並備詢。（記者廖振輝攝）

立法院新會期昨開議，國防特別條例成為朝野攻防與關注焦點。行政院長卓榮泰強調，他歡迎朝野共同跨出這一步，但國家的國防、國安應該交給專業，不宜由在野黨主導；他也呼籲，朝野應以國家利益優先，盡速通過國防特別條例、今年度中央政府總預算案。

立法院昨開議，卓揆向立院提出施政方針及施政報告，卓榮泰於口頭報告時，依序以「更開放、富強、安全、公平的台灣」四大面向，說明施政成果與未來展望。

卓並指出，今年的國防預算總計達九四九五億元，占GDP的三·三二％。強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，在未來八年，投入一兆二五〇〇億元，打造具備建構重層防衛體系、引進高科技與AI及厚植國防產業等三大特色的先進防衛作戰體系。

卓榮泰說，特別條例當中的拖式飛彈、標槍飛彈、M1〇9A7自走砲等三項軍售案，美政府已正式向我方提供發價書草案，依作業程序，應於三月卅一日前完成簽署與支付首期款。他也喊話，「韓院長、江副院長，沒有國，哪有家；沒有國，哪有黨；國家安全不能等，也不能再擋」。

對於朝野黨團將軍購列為優先法案，卓表示，主導國家國防、國家安全應該交給專業，由國防部、軍方、行政院縝密地提出國家的需求，並因應向美方取得購買武器的各種承諾，「不宜由一個在野黨所要來主導這樣的事情，但我還是歡迎我們共同跨出這一步。」

卓表示，新會期的開始，希望朝野不分黨派，以國家利益優先，通過財政收支劃分法院版草案，讓經濟更安全；通過一一五年度中央政府總預算案，讓社會更安全；通過強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例，讓國家更安全。

