發價書過期後果 「要由誰來負責？」》學者示警：恐釀戰力空窗 衝擊台美互信

政府提出分為八年期的一、二五兆國防特別預算條例，草案預計三月六日有望與在野黨版本併案付委審查，但國防部日前示警，包含M109A7自走砲、拖式飛彈等三項美台軍售發價書（LOA）草案，即將於三月十五日到期。回顧台美軍購史，預算卡關導致發價書面臨過期並非首例；國防院學者沈明室昨受訪示警，如今時空背景已「今非昔比」，若因預算延宕導致武器籌獲受阻，不僅是價格暴漲的問題，更恐將產生致命的「戰力間隙」，甚至嚴重衝擊川普政府對台灣防衛決心的信任。

沈明室分析，扁政府時期軍購案遭在野立委拖延數年的下場，就是後來買到愛國者飛彈與P-3C時，價格已經變得非常高，導致建軍成本大幅增加，「但當時幸好沒有遇到台海危機，情勢沒那麼緊張」。沈明室嚴肅指出，現在的時空背景完全不同，中共隨時在進行灰色地帶行動，甚至一直準備對台動武。若因國會杯葛導致武器延後獲得，將直接影響國軍現有戰力；萬一中共突然襲擊，這種人為延宕造成的戰力間隙與弱點，最後要由誰來負責？

除恐造成實質戰力空窗，預算卡關更將引發外交與政治效應。沈表示，今年國防預算原預估可達GDP的三點三二％，若預算與特別條例未過、發價書逾期，導致國防支出比例下降，這對高度重視「國防預算佔GDP比例」的川普政府而言，將產生極大負面影響。「外人來看當然會說你只是講講、沒有做到當初所承諾的，」這將嚴重衝擊美國對台灣防衛決心的信任。

針對外界有聲音將「美國交貨常延宕」作為阻擋預算的理由，沈明室認為「邏輯不通」，他說明，受俄烏戰爭等客觀因素影響，當前國際軍工確實是賣方市場，但美國已經看出產能問題，川普也簽署行政命令未來調整政策，未來將以「戰略需求」來決定交付順序。雙方大可針對交貨延遲去談判折扣或優惠，但絕不能以此作為阻擋國防預算的藉口。

若發價書準時簽署無望，台灣勢必得向美方爭取展延。但沈警告，如果我方展延的理由是「在野黨在國會沒辦法通過」，美方恐會誤認為台灣與南韓情況相同，利用國會政治事件拖延，這對未來台美軍售談判將極為不利。此外，針對傳出在野黨有意提出新版本且不排除「直接與美方談」，沈明室指出，在野黨未獲行政談判權力，且即使談完也不能略過國防部及相關單位自行編預算，否則將引發高度憲政爭議。

