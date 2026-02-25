顧立雄籲國防委員會先授權簽署》王定宇：朝野三黨有共識

民進黨籍國防外交委員會召委王定宇。（資料照）

美國同意供售台灣的三案發價書草案，包含標槍飛彈、拖式二B飛彈與M109A7自走砲，即將於三月十五日到期，國防部長顧立雄昨喊話，盼立法院外交及國防委員會先授權簽約。對此，民進黨立委王定宇表示，此事有二〇二四年鳳雷專案前例可循，且目前朝野三黨對此三案皆有共識，呼籲不應因程序問題錯過期程，導致交貨延宕甚至被插隊。

王定宇認為，探討此議題的首要前提是各黨有無共識。目前民眾黨版本的特別條例中已經包含這三項軍購，而國民黨版本也傳支持所有美國對台軍售項目，顯然三黨對此都有共識。既然國人與朝野皆認同這三項裝備對國家安全非常重要，就不應該因為程序導致錯過三月十五日的發價書簽約期程。

藍委：相信朝野都會支持

國民黨立委黃仁受訪時指出，立院朝野協商已同意將行政院版的國防特別條例草案列入三月六日院會報告事項，預計當日即可順利付委，不用等到三月十五日。他強調，若台灣能獲得先進充沛且基於自主國防安全的武器，相信朝野都會支持。

黃仁也透露，目前國民黨內正積極整合黨內版本，很快就會有結果，修法重點之一，就是希望美方武器延遲交貨的狀況不要再發生。

民眾黨立委王安祥則說，台灣為民主法治國家，踐行軍購所需之民主法定程序對捍衛民主至關重要。顧立雄所提的三項軍售案本就列在民眾黨版本的草案中，美方去年十二月十八日已公布品項與價格，民眾黨才會放入條例以授權行政部門編預算，這才是理性民主國會應有的正確態度。

王定宇昨表示，若大家都有共識，先授權簽約是有往例可循的。二〇二四年六月針對F-16作戰莢艙的鳳雷專案，當時預算也還來不及編列，但在美國核准後一樣面臨簽署的時間壓力。當時便由他擔任召委主持專報，經國防委員會同意授權國防部先行與美國簽約，後續再透過預算編列來補正程序，這絕對是可行的方法。

他強調，一旦錯過期限，雖然申請展延是一個方法，但展延將面臨極大風險，不僅可能被其他國家插隊，獲得的時程也可能往後延遲到兩年，對國家安全將造成不可逆的傷害。

