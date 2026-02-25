與民眾黨版本併案審查 政院版國防特別條例 三月六日付委

立法院新會期昨開議，朝野黨團協商同意，行政院版國防特別條例草案於三月六日付委。圖為立法院長韓國瑜。（記者廖振輝攝）

立院新會期開議 朝野協商達共識

行政院提出規模一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，遭在野黨多次封殺，草案迄今無法付委。立法院昨天開議，朝野黨團協商同意，行政院版國防特別條例草案及尚未提出的相關特別條例草案，都列入三月六日院會報告事項中，並交付外交及國防、財政兩委員會與民眾黨團版國防特別條例草案併案審查，均不提出復議。

美3項軍購發價書 3月15日到期

為強化台灣國防，行政院提出分為八年期、暫匡上限一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，卻在立法院遭在野黨聯手封殺十次，至今

未進入審查程序。由於對美軍購有三項的美方發價書草案有效期限至三月十五日，若發價書未獲展延且特別預算未通過，軍購案恐遭取消。

美國卅七位跨黨派議員日前致函立法院長呼籲立法院應通過國防特別條例，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣於十六日除夕發出共同聲明回應，將積極協助各黨團間的溝通與協調，立法院開議後，國防特別條例預算將是最優先審議的議案。

立法院第十一屆第五會期昨一開議，韓國瑜即宣布休息協商。據立法院黨團協商結論，各黨團同意將行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，以及尚未提出的相關特別條例草案，都列入三月六日院會議程報告事項，並交付外交及國防、財政兩委員會，與民眾黨團提出的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」併案審查，均不提出復議。

