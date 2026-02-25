洩漏雄三飛彈機密 空軍上尉當共諜 二審減刑改判7年

空軍上尉許展誠涉嫌收賄洩漏雄三飛彈等國防機密，台中高分院昨天宣判，撤銷一審判決，改判7年、褫奪公權5年。（記者陳建志攝）

空軍戰術管制聯隊上尉管制官許展誠遭退役飛官史濬程吸收，將我國雄風三型反艦飛彈等國防機密洩漏給中國，史收受中國賄賂二ㄧ〇萬元，再每次分給許三萬到五萬元不等報酬，賄款共廿二萬六千元。台中地院去年八月依違背職務收賄罪判許七年四月，褫奪公權五年，賄款沒收；許男不服上訴，台中高分院昨天宣判，撤銷原判決，改判七年徒刑。本案仍可上訴。

台中地院判決指出，史濬程於二〇〇八年從空軍四三九聯隊少校飛行官退伍後，二〇一九年認識中國情治人員「子文」，接受新台幣二ㄧ〇萬元賄賂，吸收學弟許展誠（廿九歲，延押至五月），以線上遊戲「造型儲值」、「電競比賽獎金」等術語當暗語聯繫，將國防機密文件交給史，史每次給許三萬至五萬元不等報酬，合計廿二萬六千元。

檢方查出，史再把國防機密透過「微信」等管道交給「子文」，許展誠交付的資料包括國軍演訓資料、台灣應對中共戰機擾台的方案，經國號戰鬥機掛載雄風三型反艦飛彈等國防機密。

台中地院認為，許男交付的資料將使中國了解掌握我國軍事資訊，危害我國國家安全與利益，許雖坦承犯行且繳回賄款廿二萬餘元，但他身為現役軍人，竟罔顧國家栽培、背叛國家，損及軍譽與民心士氣，觸犯國家安全法、「貪污治罪條例」的違背職務收賄罪，一審判刑七年四月，褫奪公權五年，沒收犯罪所得。

許男上訴台中高分院，經審理後昨天宣判，原判決撤銷，刑度略減，改判七年徒刑，褫奪公權五年，賄款廿二萬六千元沒收。本案仍可上訴。

