    首頁 > 政治

    陸委會：李貞秀索資 會最嚴格標準處理

    2026/02/25 05:30 記者林欣漢、陳治程／台北報導
    民進黨立法院黨團書記長陳培瑜24日針對民眾黨立委李貞秀的國籍問題，質詢行政院長卓榮泰、陸委會副主委梁文傑，李貞秀（見圖）在座位上高舉以手寫「敬請遵守中華民過憲法」、「霸凌」等字眼的標語回應。（記者廖振輝攝）

    民眾黨不分區立委李貞秀登記參選立委仍具台灣、中國「雙重戶籍」，涉違反兩岸條例。行政院長卓榮泰昨在立法院表示，希望能儘速解決，否則行政機關很難毫無保留的向該立委或立法院提供所有的機密資料；陸委會副主委梁文傑也說，陸委會對李貞秀的立委身分、資格產生疑義，對於李以後的索資或質詢，都會用最嚴格的標準處理。

    立法院昨邀請卓榮泰提出施政方針及施政報告並備質詢。卓揆表示，對國家的效忠、對憲法的忠誠，必須出於主動與真誠，若是被逼迫或不得已，這樣的效忠與忠誠一點價值都沒有。過去考慮到中國大陸跟台灣兩個不同政治實體的糾葛，因此用很多模糊立場，但如果讓自己無法自保，就不能再繼續模糊下去。

    梁文傑表示，李貞秀的身分有兩個疑義，李當初登記參選不分區立委時，還兼具大陸的戶籍，同時有台灣及大陸的身分，從陸委會的角度來看，李當時並不符合兩岸條例入籍十年後能參選的資格；而即使這個部分解決了，她還是有國籍法第廿條的問題，就職前必須申請放棄原國籍，就職一年之內須辦理完成，因此，陸委會對李貞秀女士的立委資格產生疑義，各部會會有相關的因應措施。

    梁文傑強調，陸委會並不會懷疑李貞秀或任何一位陸配對台灣的忠誠，但不能信任每一個人在面對中共的武力或利誘時都會是勇士，對於李貞秀以後的索資或質詢，都會用最嚴格的標準處理。至於李貞秀的立委就職資格，梁說，這部分有待立院裁決，行政機關會基於上述判斷來表達立場；若立院仍不讓她解職，「那我想法律的責任是在立法院這裡」。

    民進黨立委陳培瑜質詢時表示，「我認為她（李貞秀）沒有資格擔任台灣的立委，請允許我叫她李女士」。陳培瑜還透露，有人威脅民進黨「不撤回李貞秀的案子就繼續擋軍購」，呼籲立法院長韓國瑜公開回應。

    韓國瑜在陳培瑜質詢結束後表示，有關李貞秀委員身分認定事宜，他已經向各黨團報告，將提報黨團協商討論。

    綠委質疑資格 李舉紙牌批「霸凌」

    李貞秀在陳培瑜發言時高舉「敬請遵守中華民國憲法」、「霸凌」紙張抗議。李表示，她對國家的忠誠無庸置疑，陳培瑜不稱呼她「委員」，公然霸凌中華民國的立委，不只是對她個人的不尊重，更是對憲政體制的不尊重。

    熱門推播