柯建銘功成身退 府院黨轉向集體作戰

行政院長卓榮泰24日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，民進黨立法院黨團新會期熱門總召人選蔡其昌（左）與現任總召柯建銘（右）在議場角落交換意見。（記者廖振輝攝）

記者陳昀／特稿

立法院民進黨團幹部昨天完成改選，長達廿五年的「柯總召時代」落下帷幕，由中生代立委蔡其昌接棒。這是國會史上一個時代的更迭，也預示賴政府權力佈局的重新定錨，執政黨的黨團運作將從「老柯領銜」轉向與府院黨並肩「集體作戰」的精準節奏，賴政府的國政推展可望邁入新局。

「萬年總召」柯建銘的政治生涯，與台灣民主轉型後的國會發展密不可分。老柯與前立法院長王金平過去合作無間，透過協商解決政黨僵局，為無數爭議法案提供緩衝空間；老柯的經驗、智慧與承擔，一向是民進黨團的「定海神針」，然面對新的政治局勢，偶爾也難免成為「溝通壁壘」。

在賴政府的權力版圖中，執政黨不只需要能「喬」的操盤手，還需要能與執政團隊緊密協作、具備社會溝通能力的「領航員」，蔡其昌曾任立法院副院長，深諳議事運作、深獲賴總統信任，且黨內人和極佳，是能讓府院黨節奏趨於一致的「一時之選」。

蔡其昌出任總召，在國會對壘上也具備戰略意義，其職棒會長任內累積極高的社會認同度，也成功調和不同球隊間的利益，這份「異中求同」的經驗，精準對應現在的國會局面，蔡其昌溫和的形象與靈活的手腕，更與國民黨團總召傅崐萁的強硬與爭議形成鮮明對比。

面對這場世代傳承，賴清德總統多次表達「黨團自主」，但心中對國會的角色也有其定位。面對政治局勢的瞬息萬變，執政團隊有攻有守，執政者必須使府院黨及黨團的步調更一致，蔡其昌與賴清德有深厚的互信基礎，中生代的換血也讓黨內為之振奮，未來更有賴柯建銘持續傳承與栽培，讓大黨鞭的角色有更好的發揮與折衝。

柯廿多年來的貢獻不容抹滅，他曾在扁政府執政的驚濤駭浪中，為民進黨守住一線生機，也在蔡政府推動重大改革的關鍵階段，站在第一線扛下無數責任。

老柯的功成身退，象徵一個時代的遞嬗；蔡其昌的接棒，則是賴政府因應新局的「重新啟動」，國政推展、朝野溝通可望開展全新格局。

