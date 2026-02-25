為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯建銘功成身退 府院黨轉向集體作戰

    2026/02/25 05:30
    行政院長卓榮泰24日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，民進黨立法院黨團新會期熱門總召人選蔡其昌（左）與現任總召柯建銘（右）在議場角落交換意見。（記者廖振輝攝）

    行政院長卓榮泰24日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，民進黨立法院黨團新會期熱門總召人選蔡其昌（左）與現任總召柯建銘（右）在議場角落交換意見。（記者廖振輝攝）

    記者陳昀／特稿

    立法院民進黨團幹部昨天完成改選，長達廿五年的「柯總召時代」落下帷幕，由中生代立委蔡其昌接棒。這是國會史上一個時代的更迭，也預示賴政府權力佈局的重新定錨，執政黨的黨團運作將從「老柯領銜」轉向與府院黨並肩「集體作戰」的精準節奏，賴政府的國政推展可望邁入新局。

    「萬年總召」柯建銘的政治生涯，與台灣民主轉型後的國會發展密不可分。老柯與前立法院長王金平過去合作無間，透過協商解決政黨僵局，為無數爭議法案提供緩衝空間；老柯的經驗、智慧與承擔，一向是民進黨團的「定海神針」，然面對新的政治局勢，偶爾也難免成為「溝通壁壘」。

    在賴政府的權力版圖中，執政黨不只需要能「喬」的操盤手，還需要能與執政團隊緊密協作、具備社會溝通能力的「領航員」，蔡其昌曾任立法院副院長，深諳議事運作、深獲賴總統信任，且黨內人和極佳，是能讓府院黨節奏趨於一致的「一時之選」。

    蔡其昌出任總召，在國會對壘上也具備戰略意義，其職棒會長任內累積極高的社會認同度，也成功調和不同球隊間的利益，這份「異中求同」的經驗，精準對應現在的國會局面，蔡其昌溫和的形象與靈活的手腕，更與國民黨團總召傅崐萁的強硬與爭議形成鮮明對比。

    面對這場世代傳承，賴清德總統多次表達「黨團自主」，但心中對國會的角色也有其定位。面對政治局勢的瞬息萬變，執政團隊有攻有守，執政者必須使府院黨及黨團的步調更一致，蔡其昌與賴清德有深厚的互信基礎，中生代的換血也讓黨內為之振奮，未來更有賴柯建銘持續傳承與栽培，讓大黨鞭的角色有更好的發揮與折衝。

    柯廿多年來的貢獻不容抹滅，他曾在扁政府執政的驚濤駭浪中，為民進黨守住一線生機，也在蔡政府推動重大改革的關鍵階段，站在第一線扛下無數責任。

    老柯的功成身退，象徵一個時代的遞嬗；蔡其昌的接棒，則是賴政府因應新局的「重新啟動」，國政推展、朝野溝通可望開展全新格局。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播