民進黨團幹部改選 柯建銘交棒蔡其昌

立法院民進黨團幹部改選昨在擁抱與掌聲中溫馨落幕，擔任黨團總召廿五年的柯建銘正式交棒，由前立法院副院長蔡其昌接任。蔡其昌受訪表示，感謝柯建銘的成全，願意站在傳承、世代接班概念下，也希望未來朝野互動更理性、更和諧。

去年大罷免失利後，黨內掀起檢討聲浪四起，矛頭一度指向力主罷免的柯建銘，黨團改選總召成為焦點。柯當時以任期尚未屆滿為由挺過風波，但「世代交替」已成黨內潛流。本屆總召改選，蔡其昌正式表態參選，競爭態勢浮上檯面。

據轉述，昨日閉門會議一開始，柯建銘率先發言，語氣懇切地向在場委員表達盼能繼續帶領黨團，他用台語直言：「拜託逐家予我繼續做。」表態參選的蔡其昌隨後強調，自己與柯私交深厚，此番承擔並非為個人利益，而是回應社會觀感與支持者對黨團運作的期待。

會議中段氣氛轉趨微妙。柯建銘提出「我跟其昌自己去講、去處理」，盼將議題轉為私下協調，引發黨團內部不同解讀。立委林淑芬當場質疑「我聽不懂耶」；沈發惠、郭國文等新系成員接連發言，認為應在當天處理；柯則回應：「我都講這樣了，你們還聽不懂。」

僵持之際，吳秉叡出面緩頰，「總召的意思就是欲傳承予其昌啦！」隨著場內氣氛轉圜，全體委員報以掌聲。林淑芬第一個走向柯建銘「比讚」，現場齊呼「總召承擔」、「黨團之寶」，柯建銘、蔡其昌也在眾人見證下擁抱交棒，為這場世代交替的黨團改選劃下句點。

蔡其昌受訪表示，「謝謝總召的成全，這是一個重擔，未來黨團內部會團結合作，一起努力」。若遇到重大挑戰或疑難雜症，柯建銘都是黨團最好的顧問。

蔡其昌說，民進黨是執政黨，黨團跟行政部門必須維持最好的互動，不希望再出現過去行政院做什麼，執政黨團對資訊跟進程都不太了解的情形。他也強調，希望朝野互動能夠更加理性與和諧，大家多釋出一點善意，多溝通，共同為台灣、為台灣百姓著想、人民著想。

國民黨團總召傅崐萁表示，柯建銘總召的在立法院三十年的辛苦，大家都有看見，希望這一年大家一起和和氣氣，好好商量，一起為國會、為台灣、為中華民國加油。

民眾黨團則說，尊重民進黨循黨內機制推舉新三長，期許新三長以國家利益為先、人民福祉為本，理性務實審案，回應社會期待。

