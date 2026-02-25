傅堅持按政黨比例九、九、二分配》總統國情報告形式 首次協商破局

立法院朝野黨團協商總統國情報告形式，經過一個多小時討論仍無共識，立法院長韓國瑜裁示持續溝通，再擇期協商。（記者林欣漢翻攝）

立法院長韓國瑜在總統與五院院長茶敘時，邀請總統賴清德赴立法院國情報告。立法院昨進行朝野協商，各黨團對於總統先國情報告、朝野立委接著「表達意見」、總統再補充說明的程序，有初步共識，但就政黨委員人數分配，韓國瑜提出五、五、二，獲得民進黨團同意，國民黨團總召傅崐萁則堅持按政黨比例九、九、二分配，由於無法達成共識，韓裁示再擇期協商。

立法院昨天下午朝野協商，討論賴總統赴立法院國情報告。首次參與協商的民進黨新任總召蔡其昌表示，賴總統很願意來立法院國情報告，也願意留下來聽立委的聲音，並再第二次發言，但若加碼違憲條件以致事情辦不成，將辜負韓國瑜一番好意。

民進黨團提出依一一三年憲判字第九號規定，總統先國情報告、朝野立委「表達意見」，總統再補充說明，並達成初步共識，但在各黨立委人數分配上，民眾黨團提出各黨推派二位，國民黨希望按政黨比例九、九、二分配；後來韓國瑜提出人數依五、五、二分配，總統先報告三十分鐘、各黨表達一小時，總統再補充說明三十分鐘，獲得民進黨團同意。

但國民黨團認為要再討論，因無法達成共識，韓國瑜最後裁示擇期協商。

陳培瑜批傅一人主導 卡國情報告

參與協商的民進黨團副幹事長陳培瑜在臉書表示，傅崐萁一人主導，導致本會期首次協商破局，總統國情報告被擋。傅堅持第一批委員發言後，總統須立即逐一回應，再由第二批委員上台發言，之後再答覆，如此往返至少五波。她批評，這已從「國情報告」轉變為讓立委質詢總統，已經超出憲政分際。

韓國瑜的建議被傅否決

陳培瑜指出，「韓國瑜在協商時的建議，也是民進黨團可以接受的做法」，韓甚至直接建議把時間抓在兩個小時之內，她也因此謝謝韓院長昨日的協助。

陳培瑜指出，傅崐萁甚至說既然是史上首次國情報告，就不用在乎法律的框架。她對此感到非常遺憾，身為立委還不想遵守法律、憲法，有什麼資格擔任立委？

