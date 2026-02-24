證實遞辭呈 李四川：北市府是娘家

台北市副市長李四川二月底將請辭，回到新北市參選下屆市長，本週最後一週上班，外界關注是否遞交辭呈及市長蔣萬安簽准與否。李昨天表示，已提出辭呈交市長決定，不論人在何處，台北市政府仍是娘家；蔣受訪則笑回，開工首日就問李四川請辭「這咁有道理？」也未正面回應副市長接任人選，目前除公務體系人選，業界則有前Yahoo奇摩總經理鄒開蓮多次被點名。

李四川昨天出席台北市議會新春團拜前說，上了四十幾年的班，只是在台北市政府要結束，然後去其他地方上班，不管到哪裡，台北市政府仍是他的娘家，如有到新北去，將對雙北建設提供很多意見給蔣萬安，有好的點子也會跟他確認。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安被媒體追問是否批准李四川辭呈時，用台語喊出「這咁有道理？」強調有進一步消息，就會跟大家報告。至於新任副市長是否已有屬意人選，他也「已讀不回」，僅說接下來還有多項計畫要動起來，全力以赴拚市政。

不過外界已開始幫市府「找人」，包括核心幕僚、副秘書長俞振華及研考會主委殷瑋，前交通部長、前高雄市副市長葉匡時，工務局長黃一平、捷運局長鄭德發、台北自來水事業處長范煥英，以及具有科技與網路背景的鄒開蓮等人都被點名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法