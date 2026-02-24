為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    證實遞辭呈 李四川：北市府是娘家

    2026/02/24 05:30 記者董冠怡／台北報導

    台北市副市長李四川二月底將請辭，回到新北市參選下屆市長，本週最後一週上班，外界關注是否遞交辭呈及市長蔣萬安簽准與否。李昨天表示，已提出辭呈交市長決定，不論人在何處，台北市政府仍是娘家；蔣受訪則笑回，開工首日就問李四川請辭「這咁有道理？」也未正面回應副市長接任人選，目前除公務體系人選，業界則有前Yahoo奇摩總經理鄒開蓮多次被點名。

    李四川昨天出席台北市議會新春團拜前說，上了四十幾年的班，只是在台北市政府要結束，然後去其他地方上班，不管到哪裡，台北市政府仍是他的娘家，如有到新北去，將對雙北建設提供很多意見給蔣萬安，有好的點子也會跟他確認。

    蔣萬安被媒體追問是否批准李四川辭呈時，用台語喊出「這咁有道理？」強調有進一步消息，就會跟大家報告。至於新任副市長是否已有屬意人選，他也「已讀不回」，僅說接下來還有多項計畫要動起來，全力以赴拚市政。

    不過外界已開始幫市府「找人」，包括核心幕僚、副秘書長俞振華及研考會主委殷瑋，前交通部長、前高雄市副市長葉匡時，工務局長黃一平、捷運局長鄭德發、台北自來水事業處長范煥英，以及具有科技與網路背景的鄒開蓮等人都被點名。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播