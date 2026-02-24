北市議員提名 綠營3/9～3/15電話民調 藍營本週開考紀會

張茂楠︰陳怡君涉貪停權不得初選 戴錫欽︰停權者無法代表國民黨參選

民進黨台北市議員提名，除了士林北投、內湖南港兩選區因同額不需初選，其他四個選區將在三月九日至十五日進行電話民調，尤以中山大同「七搶四」最為激烈，市黨部主委張茂楠表示，議員陳怡君因涉貪停權無法參加初選；陳怡君則說，尚未收到初選退件通知。另國民黨本週將開考紀會，市黨部主委戴錫欽指出，停權者將無法代表國民黨參選；有案在身的議員陳重文及應曉薇備受關注。

張茂楠表示，初選民調執行順序昨天出爐，台北市將於三月九日至十五日進行電話民調，三家民調公司會在每個選區各做一千份隨機抽樣，一天可能會做兩個選區，如果一個選區一天做不完就做兩天。當天早上十點抽籤，當晚六點至十點電話民調。其中中山大同選區的陳怡君因涉案被停權，喪失參加初選資格。

陳怡君︰尚未收到退件通知

陳怡君昨受訪表示，尚未收到退件通知，因此很難規劃下一步。她每天仍做足準備，按部就班做事，盡量不要受到影響。如果黨有做出決定，她再來調整腳步，「脫黨參選我真的說不出口」，若不讓她初選，希望能一毛不刪的退還已繳的五十萬元。張茂楠說明，中執會將做初選資格審查，如不合格就會退回市黨部，後續再依程序辦理，估計會在三月二日前完成。

藍擬提名33席 含2席原住民

戴錫欽昨天在議會團拜後受訪表示，初估提名區域議員卅一席及原住民兩席共卅三席，市黨部週四會召開會議，確認提名席次和時程，三月初公告、領表登記，盤點各區登記狀況，邀集現任、新人一起協調，時程與過去相比並無較晚，大約都在三、四月進行。

將決定陳重文、應曉薇能否選

戴錫欽也提到，本週也會召開考紀委員會議，將來不管是在公告或登記過程中，涉及黨紀問題，無論司法判決或其他因素，均按黨紀規定處理，該停權就停權，一旦因黨紀而被停權，就無法以國民黨名義代表參選。

