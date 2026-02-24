蘇巧慧爭設鳳鳴車站 造福3萬通勤族

鳳鳴簡易車站於二〇二四年十一月通車，蘇巧慧特別到車站試乘。（蘇巧慧提供）

新北市長選戰升溫，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧昨天推出第五部「會做事、事做對」政績系列影片，分享她爭取設置鳳鳴簡易車站的歷程，獲得中央全額補助六．一億元，讓新北鶯歌、桃園龜山居民提前十年就近搭乘火車，交通更便利。

鶯歌、龜山居民 提前10年就近搭火車

蘇巧慧指出，鶯歌站至桃園站間距達八．二公里，對鶯歌鳳鳴地區約三萬名通勤族相當不便，鳳鳴車站早在二〇〇一年即有設站規劃，二〇〇九年納入桃園鐵路立體化計畫後進度延宕，原預計二〇三三年後通車，她上任後與地方民代奔走，推動鳳鳴車站與「桃園鐵路立體化計畫」脫鉤，二〇一九年成功爭取中央全額補助。

蘇巧慧表示，在營運中的鐵軌增設車站「如同穿著衣服改衣服」，工程困難，經多次會勘與跨部會協調，利用鐵軌旁腹地設置簡易車站，與永久站分開施工，在不影響列車運行下，鳳鳴簡易車站提前在二〇二四年十一月通車。

李四川提辭呈待核 黃國昌拋藍白合作

國民黨拍板徵召台北市副市長李四川參選新北市長，李昨出席台北市議會新春團拜受訪說，他已提出辭呈，最後核定交由台北市長蔣萬安決定，不管到哪裡去，台北市政府還是他的「娘家」；至於是否接受藍白用全民調決勝負，李說，交給黨部處理。

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌昨天接受網路節目專訪表示，國民黨預計三月第二週徵召李四川，成為新北市長候選人，民眾黨第一件事是與國民黨推共同政見，跟台灣社會報告共同願景，第二件事是簽署政黨合作協議，納入共同政見，把合作規則寫清楚。

被問及若藍白合由李四川出線，是否加入李四川團隊？黃國昌回應「當然啦，但還是要尊重當事人意見」，他的目標非常明確，用最大善意跟誠意，與國民黨推出人選，組成最強團隊。

