「一件不留、一字不遮」 國安局：全面解密戒嚴時期政治檔案

國家安全局昨宣布完成14萬758件政治檔案解密，使國家轉型正義向前再邁步。（圖：取自國安局官方文件）

實體檔案併同電子影像 移交檔案局

今年是二二八事件七十九周年，賴清德總統要求加速政治檔案開放，並追查真相，主責機關國安局昨指出，為落實國家轉型正義與政治檔案開放，已將戒嚴時期政治檔案全數解密，並將實體檔案併同電子影像檔移交國發會檔案局。

林宅血案相關檔卷 也全數解密移交

至於外界關切的林宅血案，國安局說，其中直接或間接相關的檔卷，已在歷年及本次清查中全數解密，同樣移交檔案局。

請繼續往下閱讀...

國安局指出，在局長蔡明彥以「面對歷史、還原真相」及「一件不留、一字不遮」指導原則下，自前年十一月起，即動員全局人力，主動依現行「政治檔案條例」，全面自主清查民國八十一年以前（包含戒嚴時期）全部檔案，並將清查結果及目錄造冊送國發會檔案局，而在去年審定為政治檔案者，共計五萬一一三三件。國安局再以人工方式，採逐卷、逐件、逐頁檢審，並進行檔案解密及掃描作業。

國安局並將前述政治檔案全數解密，並依規定公開檔案所有內容。實體檔案經封裝成九十四箱，連同電子影像檔分批送交國發會檔案局，於昨日全數移交完畢。

此次解密移交檔案內容，涵蓋戒嚴時期保防安全工作制度、情報機關偵保防業務資料、「反動」文化出版品與黑函調查、國人入出境管制、海外台獨團體活動、叛亂案件人員資料與判決書等檔資。

國安局說，清查過程亦針對部分歷史檔案是否曾遭銷毀，進行逐卷、逐件檢視。然早年檔案是由承辦人員「併卷」歸檔，「卷」內並無逐「件」檔案登載文號，致無從判斷當年檔案資料是否曾遺失或遭銷毀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法