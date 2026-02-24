韓國瑜提「統問統答」國情報告 賴清德：只要合憲 欣然赴立院

總統賴清德（左）昨邀集立法院長韓國瑜（右）等五院院長新春茶敘，韓國瑜當面邀請賴總統赴立法院國情報告，總統表明「只要符合憲政程序，我會欣然前往」。（總統府提供）

總統賴清德昨邀集立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，韓國瑜當面邀請賴總統赴立法院國情報告，總統表明「只要符合憲政程序，我會欣然前往」，希望韓就時間與程序進行妥適安排。韓國瑜會後則強調，問答形式將採取「統問統答」，這是基本的禮遇，立法院一定會特別重視。

韓國瑜茶敘後受訪表示，他邀賴總統親自到立法院，向立委與國人說明國家當前處境、大家憂心的問題，還有總統希望立法院在新會期能解決的問題，總統欣然接受，願意到立法院國情報告。

賴：盼韓就時間與程序 妥適安排

賴總統事後也透過臉書表示，韓邀請他赴立法院國情報告，他會中再次強調，「只要符合憲政程序，我會欣然前往」。賴說，過去憲法法庭對國會職權相關修法作出部分違憲、部分合憲的裁示，因此尊重憲法法庭的判決；新會期開始，希望韓院長多加協助，就時間與程序進行妥適安排。

韓國瑜指出，當前立法院有很多法律案、預算案，賴總統、行政院長與其他幾位院長都非常關切，特別是中央政府總預算，還有軍購特別條例。他建議總統遇到任何問題，可以考慮「化」這個字，善用智慧、耐心，將衝突、誤會化解，特別是朝野之間不愉快的氛圍。

韓：待3黨團同意 正式行文邀請

韓指出，總統願意到立法院國情報告，他會根據總統的意願，向三個政黨的黨團提出說明，由大家達成共識，三個黨團都同意之後，立法院會正式行文邀請賴總統，到立法院國情報告，在方式上將採取「統問統答」，這是基本的禮遇，立法院一定會特別重視。

