花蓮縣長內參民調勝出 游淑貞：盼黨中央儘快完成提名

已在國民黨花蓮縣長初選民調勝出、待黨中央正式提名的吉安鄉長游淑貞，昨出席國民黨新春團拜。游淑貞受訪表示，希望黨中央能儘快完成提名。（記者方賓照攝）

今年地方九合一選舉，國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚兩任屆滿，之前被國民黨退黨的花蓮縣議員魏嘉賢前天宣布正式投入縣長選舉，而已在初選民調勝出、待黨中央正式提名的吉安鄉長游淑貞，昨與徐榛蔚夫婿、國民黨團總召傅崐萁一同出席國民黨新春團拜。游淑貞受訪表示，魏嘉賢目前沒有黨籍，是背離黨而宣布自行參選，她予以尊重，但她一定要把花蓮的藍天守住，希望黨中央能儘快完成提名。

是否擔心提名出現變數？游淑貞認為，提名作業必須迅速，若延宕將影響整體作業時程，錯失起跑點；尤其縣長提名之後，還有花蓮縣十三鄉鎮、縣議員、鄉鎮市長及村里長的提名作業，不能再等待，希望黨中央能儘快完成提名。

媒體詢問，傅崐萁是否可能再次參選縣長？游淑貞表示，機率非常低。她說，國民黨代代傳承，希望讓年輕人有機會承擔規劃未來的責任，相信傅崐萁在中央的高度與影響力，一定會協助地方黨員同志，也相信國民黨願意給新人更多機會服務地方。

