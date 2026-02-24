彰縣誰出征 國民黨3選將皆促黨儘速拍板

爭取國民黨彰化縣長提名的立委謝衣鳯（前排右一）、縣府參議柯呈枋（中排左一）、工策會總幹事洪榮章（後排中），昨都出席縣府新春團拜。（記者張聰秋攝）

昨天大年初七開工日，彰化縣政府昨舉辦新春團拜，爭取國民黨縣長提名的立委謝衣鳯、縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章難得同框，由於國民黨提名人選尚未拍板，三人皆表達盼黨中央儘速決定人選。

國民黨籍彰化縣長王惠美年底即將卸任，民進黨已提名立委陳素月就戰鬥位置。國民黨因謝衣鳯與弟弟議長謝典霖決裂，家族是否支持謝衣鳯參選，仍未定案；加上柯呈枋、洪榮章均有意出馬爭取縣長提名，選情陷入空轉。

對於縣長提名，柯呈枋強調，循初選機制由真民意決定；洪榮章表示，仍在等待中央通知；謝衣鳯則說，將以縣黨部主委身分向中央轉達地方聲音，最終方式須由黨中央決定。

縣長王惠美表示，這是她任內最後一次主持團拜，心中滿是感恩。對於未來的縣長人選，她表示，縣政是一棒接一棒，盼未來承擔重任者延續建設成果，讓彰化穩健前行。

王惠美也強調，縣府秉持「做對的事」推動縣政，台中捷運綠線延伸案、彰化捷運路網、水五金產業聚落特定區與交流道特定區計畫都進入關鍵階段，盼未來接棒者在既有基礎上持續努力，帶領縣政再向前。

