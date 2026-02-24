竹縣府新春團拜 徐欣瑩：希望一起打拚縣政

國民黨立委徐欣瑩（左一）昨當著新竹縣副縣長陳見賢（右二）的面，跟縣府同仁說「很希望未來有機會跟大家一起打拚縣政」。（記者黃美珠攝）

國民黨新竹縣長提名確定在三月底採「民調、黨員投票」七三制初選，新竹縣政府昨舉辦新春團拜，爭取提名的國民黨立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢同台亮相，徐致詞時表示「很希望未來有機會可以跟大家（縣府同仁）一起打拚縣政」，使得藍軍在新竹縣的內部角力，在度過農曆春節悶燒期後，頗有「火舌」又將竄出之勢。

「直球對決」陳見賢

由於徐欣瑩在台上「直球對決」陳見賢，陳卻沒有上台致詞，引發縣府同仁竊竊私語。陳見賢事後說，是他婉謝了致詞，因為心中只想跟同仁們說「新年快樂」。

徐欣瑩與陳見賢為爭取國民黨縣長提名，殺得「刀刀見骨」。徐壓線在最後一天登記初選，強調這是一場「清流前瞻」對抗「黑金弊案」的聖戰；陳見賢競辦則反批徐，一邊爭取國民黨提名，一邊攻擊、撕裂國民黨，詆毀他人，徐究竟是打「聖戰」，還是為了權位發動「恐怖攻擊」？

徐欣瑩昨表示，台灣的AI要先看新竹，她很希望未來有機會可以跟大家一起打拚縣政，讓新竹縣能夠有雙AI，也就是科技的AI和有愛的AI。

新竹縣長楊文科則說，當前國際局勢動盪，不僅中東戰爭一觸即發，核武使用沒有規則可言。他推崇「做事做人都要依照規矩來做」、「這是讓我們敬佩的」；還說「馬是非常護主、專一的」，讓敏感者覺得他似乎意在言外。

數個縣市人選還在喬

鄭麗文仍稱提名順利

目前國民黨在花蓮、彰化縣長提名仍未底定，竹縣、中市將在三月底初選。國民黨主席鄭麗文昨出席中央黨部新春團拜，會後受訪表示，黨內提名特別順利，年前有非常多的進度，包括新竹縣已正式進入初選程序；台中市兩邊的幕僚，對接下來推動內參民調相關細節，也都在年前完成，其他很多縣市也在年前完成黨內程序，過完年後應該很快就會正式在中常會提名，大家可以非常安心，也要對國民黨有信心。

