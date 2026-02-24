民進黨縣市長選戰布局》北市熱議鄭麗君 花縣民代拱張峻

民進黨台北市長「最好人選」，黨內有高度共識就是行政院副院長鄭麗君；花蓮縣長布局，地方民代則希望與議長張峻合作。（資料照）

選對會盤點尚未提名七縣市

備戰二〇二六地方大選，民進黨昨召開選舉對策委員會，全面盤點尚未完成提名的七個縣市。據悉，眾所矚目的台北、桃園目前仍陷討論僵局，未能推進具體進度，近期常被外界點名的台北一〇一董事長賈永婕，目前未被納入思考。較為明朗的是花蓮縣長布局，地方民代已表態，希望跟議長張峻合作。

民進黨目前在台北市、桃園市、新竹縣市、花蓮縣及金門縣、連江縣（馬祖）尚未完成縣市長提名。民進黨發言人吳崢昨會後轉述，會中有對人選進行意見交流、資訊更新，但未進入下一階段決策，民進黨已按原定目標在農曆年前完成大多縣市的提名，其餘選區就持續推進，「沒有設定具體時間點」。

賈永婕目前未被納入思考

針對指標性的台北市長人選，據透露，民進黨內有高度共識，「最好人選」就是行政院副院長鄭麗君，但考量美國關稅議題等變數，仍在靜待「最佳時機」，選對會也討論過立委王世堅上陣的可能性。外界常點名的賈永婕目前未被納入思考；而登記初選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，則較少被提及。

桃園市長方面，勤跑基層的總統府副秘書長何志偉、在地組織實力紮實的法務部次長黃世杰、具備全國性空戰戰力的立委王義川都被納入評估，但目前桃園、台北的提名進度仍未有具體結論。

據悉，民進黨內已有相當共識，竹北市長鄭朝方是征戰新竹縣長的優異人選，考量國民黨在竹縣內部鬥爭激烈，綠營仍有觀望空間；竹市的人選則尚未浮出檯面，另金門、馬祖也還在尋覓合適戰將。目前較為明朗的是花蓮縣，地方議員已表達，希望跟議長張峻合作，選對會目前還未做最後決議。

此外，針對花蓮縣無黨籍議員魏嘉賢宣布參選花蓮縣長，黨內人士直言，上次立委選舉民進黨曾有意與魏嘉賢合作，後來因魏退縮而破局，這段背景讓黨內存有陰影。地方也揣測，魏在此刻表態參選，恐怕是跟「傅家」搭配的煙霧彈，民進黨還需要再觀察。

