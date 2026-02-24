自由日日shoot》美3軍售發價書效期將屆 蘇紫雲：台灣若錯過難再有優先購機會

國防部本月初證實，美方現已向我提供M109A7自走砲、拖式飛彈續購以及標槍反甲飛彈續購三軍售案發價書、簽署期限至3月15日，若發價書未獲展延且特別預算未通過，軍購案恐遭取消。（圖取自BAE Systems、資料照）

國防部證實美對我三項軍售發價書效期將屆，國防特別預算條例至今仍未付委，若發價書未獲展延並支付首期款，恐致全案取消。國防安全研究院戰略所所長蘇紫雲昨分析，未及時簽署不只將影響國際對我防衛信心，並失去M109A7自走砲、海馬士多管火箭等裝備優先採購權，整體弊大於利。

國防部本月初證實，美方現已向我提供「M109A7自走砲」、「拖式飛彈續購」以及「標槍反甲飛彈續購」三軍售案發價書、簽署期限至三月十五日，若發價書未獲展延且特別預算未通過，軍購案恐遭取消。上述三案被視為陸軍精準打擊能力的重大升級，前項可望汰換砲兵部分舊型號自走砲、提升部隊射指自動化、機動打擊能量；後二項則可強化部隊反裝甲能力，有效摧毀敵方戰甲車，遂行毀敵於水際、殲敵於灘岸的防衛戰略。

請繼續往下閱讀...

訂單順位將被巴林、挪威遞補

蘇紫雲形容，發價書逾期好比抽號碼牌看診、但卻過號得重新排隊的情形；若軍售發價書未準時簽署，不只衝擊國軍建軍備戰，更將左右國際對我防衛決心的觀感。他另以M109A7自走砲、海馬士系統採購案為例，若我錯過此波採購機會，訂單優先順位可能由他國遞補，如先前已獲准採購的巴林、挪威等國家。

針對國軍向美爭取軍售發價書展延，蘇紫雲認為，軍方敦促國防特別預算盡速通過，在期限前完成發價書簽署仍是最佳解方。他指出，若國軍順利獲美同意展延，可能面臨原物料漲價、總金額調升的風險；若美方拒絕展延，我國則會落入全案取消、須重跑軍購建案流程的最差結果。

一．二五兆元國防特別條例中，逾九千億元為對美軍購、約三千億元用於國內採購。蘇紫雲解讀，「軍購」與「國造」並進，兼具迅速補強國防戰力的「救急」，以及厚植軍工業、強化續戰力的「救窮」兩大目標，凸顯出雙管齊下推動軍事投資，仍是升級我國防衛戰力的理想作法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法