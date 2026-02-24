國防預算特別條例 民進黨團：還沒看到安心跡象

國防部本月初證實，美方現已向我提供M109A7自走砲、拖式飛彈續購以及標槍反甲飛彈續購三軍售案發價書、簽署期限至3月15日，若發價書未獲展延且特別預算未通過，軍購案恐遭取消。（圖取自BAE Systems、資料照）

陳培瑜：3月15日前來不及完成審議 混亂源自藍白

為強化台灣國防，行政院提出分為八年期、暫匡上限一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，卻在立法院遭在野黨聯手封殺十次，至今未進入審查程序。由於對美軍購有三項的美方發價書草案有效期限至三月十五日，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜昨受訪直言，「當然就是來不及」、「到目前為止沒有看到令人安心的跡象」，喊話立委在國防預算上應團結台灣，而不是扯台灣後腿。

傅崐萁：24日後 提國民黨版國防特別條例

國防部本月七日表示，美國政府已就強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算中的拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購、M109A7自走砲等三項軍售案，正式向台灣提供「發價書草案」，有效期至三月十五日，但因特別條例草案尚未付委審議，國防部將向美方積極爭取展延效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。

美國卅七位跨黨派國會議員日前致函向立法院長韓國瑜等人關切台灣國防特別預算，韓國瑜與副院長江啟臣在除夕發表聲明，表態會將該條例列為最優先的議案。據立法院程序，本會期於今日開議後將進入黨團協商與法案排程階段，三月十一日選出召委後，各委員會才會正式啟動實質審查。

陳培瑜昨在立法院受訪時直言，「在所謂三月中旬或是三月底前（完成審議）當然就是來不及」，而造成這個混亂的起源就是民眾黨以及國民黨。

陳培瑜說，當國民黨、民眾黨說要提出自己的版本的時候，為什麼不去看程序委員會中被卡住的行政院版本？前民眾黨團總召、現任黨主席黃國昌在立法院休會之前，也只通過該黨黨團的草案，民眾黨是否真的有心要支持國防預算？

「到目前為止沒有看到令人安心的跡象。」陳培瑜說，國人最關心、最在意的就是台灣的自主安全，傅崐萁身為國民黨團總召，黃國昌作為民眾黨團的最高顧問，兩人的責任就是要讓立委在國防預算上團結台灣，而不是扯台灣後腿。

對此，國民黨主席鄭麗文表示，台灣軍購的延宕，最大的責任在民進黨身上，不管是對美的關稅談判或軍購特別條例，內容都不敢分享，也不讓國會參與。鄭強調，國民黨會積極主導，幫台灣爭取到合理、需要的軍購，國民黨會有自己的版本，也希望主動與美方進行溝通。

黃國昌：美國要尊重台灣民主程序

國民黨團總召傅崐萁也說，國民黨一定會將攸關台灣國家安全必要的軍備，列入本會期優先法案。廿四日國民黨立法實務研討會集體討論以後，會提出國民黨版國防特別條例，國民黨一定會全力支持台灣國防。

民眾黨主席黃國昌昨接受網路節目專訪表示，年前訪美期間，美國提及有第二批軍售，但因國會沒有點頭不能公開，「我們尊重美國的民主程序，美國可不可以也尊重台灣的民主程序？」「如果美國認為這麼重要、這麼急，那你就公布啊！」否則台灣國會議員如何行使合理把關與監督的權利？

