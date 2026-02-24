國安局解密》林宅血案、陳文成命案 資料將完整揭露

林宅血案、陳文成命案、江南案、余登發命案等政治懸案相關資料將首次完整揭露。 （資料照）

二二八事件七十九周年前夕，國安局宣布全面解密移交戒嚴時期政治檔案，將近十五萬件實體檔案，將併同電子影像檔一併移交國發會檔案局。此次解密範圍涵蓋一九九二年以前，包含戒嚴時期在內的相關檔案，有關林宅血案、陳文成命案、江南案、余登發命案等政治懸案相關資料將首次完整揭露。

國安局表示，自二〇二四年十一月起動員全局人力，依現行「政治檔案條例」及國發會檔案局「政治檔案審定原則與重點」，分兩階段自主清查檔案；此次解密移交檔案內容，涵蓋戒嚴時期保防安全工作制度、情報機關偵保防業務資料、反動文化出版品與黑函調查、國人入出境管制、海外台獨團體活動、叛亂案件人員資料與判決書等檔資。

在諸多政治檔案中，近來因電影「世紀血案」上映，而備受關注的是發生於一九八〇年的林宅血案。據促轉會調查報告，案發後情治單位與刑事局的偵辦方向，最初即指向黨外人士為報復林義雄而策動政治謀殺，並錯誤判斷林奐均認識兇手，甚至推論外籍人士家博涉案。然而案情始終未見突破，政府還一度宣稱林義雄等人不願配合偵辦，暗示被害人知情，以呼應「黨外人士行兇」的假設。相關調查手法與當年官方說法，長年備受質疑。

其次，一九八一年的陳文成命案也是白色恐怖時期的代表性懸案。赴美深造的統計學博士陳文成，返台探親期間因曾資助「美麗島」雜誌而遭警總約談，隔日凌晨被發現陳屍台大校園。當年政府對外宣稱為「畏罪自殺」，但遺體傷痕累累，多名專家認為傷勢與高處墜落不符，傾向他殺，此案至今真相未明。

「沒有真相就無法和解」 立委肯定國安局處理原則

此外，發生於一九八四年十月的「江南案」，為當時情報局主導的刺殺行動。華裔美籍作家劉宜良（筆名「江南」）在美國加州遭情報局吸收的竹聯幫成員槍殺身亡。由於此案形同台灣派人赴美刺殺美國公民，一度引發台美關係緊張，外界也盛傳，與情治系統關係密切的時任總統蔣經國次子蔣孝武，曾遭美方質疑涉入，使案件更添政治敏感性。

另一件懸案則是余登發命案。一九八九年，黨外運動重要人士余登發被發現陳屍自宅臥室血泊中。案發時，其兒媳、民進黨高雄縣長余陳月瑛正爭取連任，外界一度質疑為他殺，但檢方僅依法醫「口頭認定」，將案件定調為意外死亡，未再深入追查，疑點迄今未解。

民進黨立委范雲表示，沒有真相就無法和解，她對國安局關於政治檔案「一件不留、一字不遮」的處理原則表示肯定，這也是她與民間團體長期以來的訴求跟努力。

國家安全局宣布完成近15萬件政治檔案解密，使國家轉型正義向前再邁步。（取自國安局官方文件）

