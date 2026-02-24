學者︰憲法法庭未明文否定「統問統答」

學者陳英鈐說，統問統答的模式在李登輝時期便有先例，但實務上並非「有問必答」。（資料照）

總統賴清德昨與五院院長茶敘，立法院長韓國瑜會中邀請總統赴立法院國情報告，並採「統問統答」作為基本禮遇。對此，憲政學者陳英鈐表示，憲法法庭過去僅明確宣示「即問即答」違憲，對「統問統答」並未明文否定，而前總統李登輝任內即曾採行類似方式，實務上並非「有問必答」，總統得以策略性回應或不逐題處理，避免落入質詢攻防。

李登輝曾對國大統問統答 實務上並非「有問必答」

根據一一三年憲判字第九號判決書，憲法法庭認為立法院每年集會時「邀請」總統至立法院進行國情報告，此為限縮合憲，重點在於立法院邀請對總統並無拘束力。至於「立法院職權行使法」第十五條之四規定，立委於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出口頭或書面問題，總統應即時回答，書面問題，總統應於七天內以書面回覆，則被判決違憲。

憲法法庭書記廳廳長楊皓清當時表示，憲法增修條文「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。」賦予立院聽取國情報告的憲法權限，這只是容許立法院得被動聽取總統國情報告權利，並不是總統因此有向立法院提出國情報告的憲法義務，立法院也沒有聽取總統國情報告的憲法義務。

楊皓清也提到，總統是否、何時、以何等方式使立法院聽取其國情報告，總統自得本於其職權而為審酌決定，並基於憲法機關相互尊重原則，與立法院協商後實施，這不是立法院可以片面決定。此外，立法院無權指定總統的報告內容，也無權就報告內容，對總統進一步詢問並要求答復，或要求總統聽取其建言。

中央大學法律與政府研究所教授陳英鈐受訪表示，在國會擴權法案釋憲案中，大法官已明確判定總統赴立法院進行「即問即答」屬於違憲，朝野若要推動總統國情報告，必須在合憲範圍內找到彈性空間。

所謂「統問統答」，為立委先彙整提出問題，總統再以整體方式回應，不必逐題、逐字作答。陳英鈐說，統問統答的模式在李登輝時期便有先例，當時為滿足國大代表的需求，李曾採取統一回答的方式，但實務上並非「有問必答」。

他認為，若採「統問統答」，總統可就整體議題原則性說明，對於重複、情緒性或帶有政治操作的提問，得以策略性回應或不逐題處理，避免落入質詢攻防，也為雙方保留彈性空間，政治運作層面形同「各退一步」。

