為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    總統國情報告形式 朝野籲黨團協商

    2026/02/24 05:30 記者李文馨、林欣漢、陳治程／台北報導
    賴清德總統（左4）昨與與五院院長茶敘，圖為賴總統與立法院長韓國瑜（右3）握手。（總統府提供）

    賴清德總統（左4）昨與與五院院長茶敘，圖為賴總統與立法院長韓國瑜（右3）握手。（總統府提供）

    民進黨團︰不是韓點菜就要上

    總統賴清德昨與五院院長茶敘，立法院長韓國瑜會後提及邀請總統赴立法院國情報告，並採「統問統答」作為基本禮遇。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，根據過往慣例，統問統答可能合憲，但不是韓國瑜點了菜就要上菜，呼籲就此議題進行黨團協商。國民黨團總召傅崐萁則表示尊重，強調必須透過朝野協商，確認進行方式。民眾黨團也表示，應「實問實答」落實責任政治。

    韓國瑜昨在茶敘會後表示，他邀請賴總統到立法院國情報告獲欣然接受，他將在與立院黨團協商後，正式行文邀請總統，並採「統問統答」作為基本禮遇。不過，總統府發言人郭雅慧轉述，總統當面感謝院長邀請，並再次表達，只要在合乎憲政程序與制度安排的前提下，總統將欣然前往立法院國情報告。

    陳培瑜表示，韓國瑜確實有邀請總統赴立院國情報告，但她認為沒有提到方式。她說，總統一直以來都沒有拒絕到立院國情報告，但黨團要求合乎憲政程序，用什麼方式、程序都還是要經過黨團協商，民進黨團這個立場不會退讓。

    談及統問統答是否合憲？陳培瑜說，根據過往慣例可能是可以的，但這件事不能只有韓國瑜說了算，「我們不想落入韓國瑜的框架裡面，不是韓國瑜點了菜我們就要上菜」，還是要經過合乎法制協商過程，要求韓就此議題進行黨團協商。

    國民黨團︰期待報告能解惑

    對於問答方式，傅崐萁說，這必須透過朝野協商，來確認進行的方式。他期待這場報告能真正「解惑」，讓立委與國人關心的重大議題，包括預算編列、國安挑戰與政策方向，都能向國會與國人講明白、說清楚，不必靠補充說明、更不用靠會後解讀。

    民眾黨團︰ 總統應實問實答

    民眾黨團總召陳清龍回應，期許賴履行承諾，就國人高度關切之軍購預算透明化、台美貿易暨關稅協定等重大國政議題具體、深入報告，並清楚說明拒絕公布立法院三讀通過法律之原因。陳強調無論「統問統答」或「依序回答」，國情報告皆應「實問實答」，達到實質透明且具意義的責任政治，真正與民意接軌。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播