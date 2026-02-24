總統國情報告形式 朝野籲黨團協商

賴清德總統（左4）昨與與五院院長茶敘，圖為賴總統與立法院長韓國瑜（右3）握手。（總統府提供）

民進黨團︰不是韓點菜就要上

總統賴清德昨與五院院長茶敘，立法院長韓國瑜會後提及邀請總統赴立法院國情報告，並採「統問統答」作為基本禮遇。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，根據過往慣例，統問統答可能合憲，但不是韓國瑜點了菜就要上菜，呼籲就此議題進行黨團協商。國民黨團總召傅崐萁則表示尊重，強調必須透過朝野協商，確認進行方式。民眾黨團也表示，應「實問實答」落實責任政治。

韓國瑜昨在茶敘會後表示，他邀請賴總統到立法院國情報告獲欣然接受，他將在與立院黨團協商後，正式行文邀請總統，並採「統問統答」作為基本禮遇。不過，總統府發言人郭雅慧轉述，總統當面感謝院長邀請，並再次表達，只要在合乎憲政程序與制度安排的前提下，總統將欣然前往立法院國情報告。

陳培瑜表示，韓國瑜確實有邀請總統赴立院國情報告，但她認為沒有提到方式。她說，總統一直以來都沒有拒絕到立院國情報告，但黨團要求合乎憲政程序，用什麼方式、程序都還是要經過黨團協商，民進黨團這個立場不會退讓。

談及統問統答是否合憲？陳培瑜說，根據過往慣例可能是可以的，但這件事不能只有韓國瑜說了算，「我們不想落入韓國瑜的框架裡面，不是韓國瑜點了菜我們就要上菜」，還是要經過合乎法制協商過程，要求韓就此議題進行黨團協商。

國民黨團︰期待報告能解惑

對於問答方式，傅崐萁說，這必須透過朝野協商，來確認進行的方式。他期待這場報告能真正「解惑」，讓立委與國人關心的重大議題，包括預算編列、國安挑戰與政策方向，都能向國會與國人講明白、說清楚，不必靠補充說明、更不用靠會後解讀。

民眾黨團︰ 總統應實問實答

民眾黨團總召陳清龍回應，期許賴履行承諾，就國人高度關切之軍購預算透明化、台美貿易暨關稅協定等重大國政議題具體、深入報告，並清楚說明拒絕公布立法院三讀通過法律之原因。陳強調無論「統問統答」或「依序回答」，國情報告皆應「實問實答」，達到實質透明且具意義的責任政治，真正與民意接軌。

