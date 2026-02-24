邀五院院長新春茶敘 賴盼化朝野分歧為團結

監察院代理院長李鴻鈞（左起）、司法院代理院長謝銘洋、行政院長卓榮泰、賴清德總統、副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜、考試院長周弘憲、總統府秘書長潘孟安昨新春茶敘，一起向國人拜年。（總統府提供）

總統賴清德昨邀集立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，他先感謝韓國瑜人未到聲先到，以「化」字點出方向，並強調，我們必然要朝向：「化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛」，希望茶敘是跨出的第一步。

賴總統表示，這是歷史上第一次五院院長總統府茶敘，他要向與會的行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜院長、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院代理院長李鴻鈞表達熱烈歡迎。他是總統，肩負著推動國家進步的使命，五院院長也各有所掌、對國家也都有責任，這場茶敘必然是家事、國事、天下事，事事關心。

賴清德說，很感謝韓院長，人還沒有到，「聲音已經先到了」，用「化」字點出茶敘的方向，希望朝野大事化小、小事化無、讓國家逢凶化吉。賴也回憶，去年韓國瑜帶領朝野黨團代表前往美國祝賀川普總統就職，他在總統府為代表團餞行時曾特別提到「在福爾摩沙沒有什麼仇恨放不下」。

賴清德表示，非常可惜，我們去年的確錯過許多機會，在新的一年，我們把握這個契機，必然要朝「化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛」，雖然這非常困難，並非一蹴可幾，也非茶敘就能完成，但總是要為國家、社會和人民邁出第一步，不妨將茶敘當作跨出的第一步。

韓︰逢凶化吉 不要化骨綿掌就好

據轉述，韓國瑜在會中表示希望大事化小、小事化無、逢凶化吉、不要化骨綿掌就好；賴清德則幽默回應，他沒有練過化骨綿掌，但是他會「九陽真經」，專長是「止咳化痰」，保護人民健康。

李鴻鈞︰台灣的方向 國際也在看

李鴻鈞會中語重心長表示，台灣面對國際諸多挑戰，台灣的方向國際也在看，總統是國家的總統、代表國家，而非民進黨的總統，並比喻說，「台灣是一條船，我們沒有選上船長，但也都還是船員，不能把船砸沉，因為我們都在船上」。

賴清德也準備核桃糕、金桔茶作為茶點，寄寓「朝野和諧」，希望國家「大吉大利」、社會「吉利圓滿」；最後逐一致贈五院院長總統府特製的「TEAM TAIWAN」棗紅色帽T，象徵國家在新的一年大展鴻圖、鴻運當頭。

