花蓮反綠比反傅有票 反傅聯盟整合難度高

花蓮縣議長張峻高掛拜年看板，但仍未鬆口是否參選花蓮縣長。（取自張峻臉書）

今年地方九合一選舉，國民黨籍吉安鄉長游淑貞去年最早表態參選花蓮縣長；出身國民黨、目前無黨籍的現任花蓮縣議員、前花蓮市長魏嘉賢昨也宣布參選，另外還有議長張峻也高掛拜年看板，但仍未鬆口是否參選，稱將以「傾聽民意」為優先。至於綠營，民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗表示，縣長人選將由黨中央選對會決定，黨部會持開放與誠意邀大家談合作。

花蓮向來藍大於綠，藍綠版圖長年維持在七比三左右，因此年底花蓮縣長選舉形成泛藍陣營多人角逐的狀況，除了目前被歸類為傅系人馬的游淑貞，還有出身國民黨的無黨籍議長張峻、無黨籍議員魏嘉賢、以及國民黨前花蓮市長葉耀輝、媒體人何啟聖等人。

傅崐萁二〇〇九年起擔任兩屆縣長，二〇一八年又由傅妻徐榛蔚擔任兩屆縣長，國民黨花蓮縣黨部早就公布內參民調，向黨中央推薦提名傅系人馬游淑貞參選縣長；民進黨自去年大罷免以來，就不斷傳聞有意結盟花蓮魏家、議長張峻，希望整合出「反傅大聯盟」扳倒傅崐萁勢力，不過地方人士認為困難度高。

地方人士觀察，民進黨在花蓮縣長的歷屆選舉從沒有超過四萬八千票，在花蓮號召反綠的票數會比反傅多，因此從泛藍體系出來的候選人對於跟民進黨合作都不想檯面化，至今反傅陣營的整合仍是鴨子划水。

七萬多張原住民選票成關鍵

花蓮縣目前公民數大約廿六萬七千人，前三大票倉為花蓮市、吉安鄉、玉里鎮，公民數分別是八萬多、六萬多及二萬多，將近五十％集中在大花蓮市的兩個行政區。地方人士認為，魏嘉賢跟游淑貞分別擔任過最大票倉的首長，在自己地盤領有優勢；而出身中區的議長張峻則在中南區有優勢，因此其中最關鍵的還是七萬多張的原住民選票。

地方人士認為，花蓮原住民部落的投票率通常受動員及人脈影響較大，且投票傾向相對穩定，這七萬多票往往是國民黨或傅家勢力長期穩定的優勢來源；中南區鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里選民數雖少，但對「地方福利」與「農產品行銷」最有感。傅崐萁、徐榛蔚長期在此經營，透過行政優勢、農會、宗教團體及部落頭目建立起「服務網絡」，反傅勢力必須突破，並爭取到首投族與返鄉青年才有贏的機會。

國民黨籍吉安鄉長游淑貞最早表態參選花蓮縣長。（取自游淑貞臉書）

