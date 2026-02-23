中市、竹縣 國民黨協調陷僵局

國民黨內指出，新北市長已經確定將於二月底徵召台北市副市長李四川（左）參選。（記者廖振輝攝）

考量藍白合 竹市禮讓高虹安

備戰年底縣市長選戰，國民黨去年十二月通過首波提名，徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉與台東縣議會議長吳秀華，分別參選台南市長、高雄市長、屏東縣長與台東縣長。黨主席鄭麗文當時指出，現有執政的國民黨縣市現任優先，包括基隆、台北、桃園、苗栗、南投、連江，都確定是徵召提名。

新北徵召李四川 陳玉珍選金門

黨內指出，新北市長已經確定將於二月底徵召台北市副市長李四川參選；金門縣長將由立委陳玉珍角逐；新竹市則基於「藍白合」以及現任優先原則，禮讓高虹安競選連任。

至於因協調陷入僵局，引發基層焦慮的在台中市、新竹縣，黨內輔選系統指出，雖然竹縣將進行黨內初選，台中還要三月底才能完成民調，黨內評估兩地都仍具執政優勢。雲林縣長則預定由立委張嘉郡代表參選。

嘉縣市人選未定 彰縣也不樂觀

嘉義市部分，民進黨立委王美惠實力堅強，國民黨人選則遲遲無法確定，黨內人士一提到嘉義市就搖頭嘆氣；嘉義縣仍在持續溝通接觸；彰化縣也是「不甚樂觀」，立委謝衣鳯爭取參選縣長，弟弟議長謝典霖不競選縣長，爭取議長連任，但支持謝衣鳯、爭取議長的副議長許原龍不願意退出，若未能整合成功，選情趨向悲觀。

在東部及離島部分，宜蘭縣民進黨提名的律師林國漳雖然是新人，但有賴清德總統欽點相挺，在資源及重兵集結部署下，加上民進黨過去長期執政奠定的深厚基礎，黨內認為，國民黨無論是立委吳宗憲或議長張勝德出線，就算順利與民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠整合，也勢必是一場硬仗。

至於花蓮縣，雖然吉安鄉長游淑貞在初選民調勝出，但藍營票源重疊的花蓮市長魏嘉賢昨宣布參選，若民進黨也加入選戰，選情狀況將變得複雜。澎湖縣部分，澎湖縣議長陳毓仁、澎湖縣政府參議洪棟霖都爭取提名，仍待黨中央協調決定人選。

