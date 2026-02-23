國會遷建》曾兩度編特別預算 都告吹

立法院長韓國瑜多次在非公開場合提出立法院空間不足，並向朝野黨鞭說明包括圓山飯店在內的兩套遷建構想方案。（資料照）

立法院長韓國瑜自二〇二四年上任後，曾多次私下與朝野黨鞭溝通國會遷建議題，並拋出將立法院遷至台北圓山飯店，或另於空軍總司令部舊址興建新院區等構想。事實上，國會遷建並非新議題，在前立法院長劉松藩和王金平任內，立院曾分別兩度編列特別預算推動遷建，但均因故未能順利推動。

立法院現址原為日治時期台北州立第二高等女學校，行政大樓與議場分別為市定古蹟與歷史建築，擴建受限；加上自民國四十七年進駐以來，歷經席次增減、議事轉播需求與新設單位擴編，空間零散分布於群賢樓、紅樓、康園、合作社等建物，各單位動線混亂，議事效能受影響。

立院經費稽核委員會在七十九年提出院址遷建華山車站案，並在八十一年確定以華山車站舊址為遷建地點。八十三年度中央政府總預算案首度為立院編列興建立院新址的首年經費一百億元，但當時因國民黨流派之爭，黨內非主流結合新黨以國家財政困難為由加以反對，又有基地位於松山機場航管範圍內等理由，第二屆立院審議時，該筆遷建預算遭反對派刪除，立院遷建計畫首度告吹。

後因台北市府不再續約，加上考量精省後的第四屆立委將擴增至二二五席，遷建案捲土重來，政院在八十六年編列立院新址興建計畫工程特別預算，預算總額二四一．四億元、分三年執行。當時遷建案規劃逾百坪的院長室、每位立委約卅坪的休憩會館及五十坪的研究室，加上多功能球場、三溫暖、溫水游泳池等設施，引發豪奢批評聲浪。

其後第四屆立委席次擴增後，空間壓力更形嚴峻，立法院八十八年三讀通過總額二四一．四億元預算，並決議遷至空軍總部舊址。不料後續都市計畫變更不順，台北市議會亦有反對聲音；同年又逢九二一大地震，國家財政優先投入災後重建，遷建特別預算雖保留多年，最終仍因逾期未執行而終止。

第十屆立法院期間，時任立法院長游錫堃邀集廿一位跨領域專家集思廣益，盤點全台潛在基地，經評選後縮減為六處優先選址，包括中正紀念堂、空軍總部舊址、土城看守所現址、成功嶺營區、中興文化創意產業園區、高鐵彰化車站特定區。不過，第十一屆國會，游錫堃連任院長失利，遷建案無疾而終。

