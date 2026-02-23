韓國瑜提國會遷建 首選圓山飯店

立法院長韓國瑜多次在非公開場合提出立法院空間不足，並向朝野黨鞭說明兩套遷建構想方案。（資料照）

立法院現址多年來面臨空間不敷使用、建物老舊、違章雜陳，遷建、改建議題討論卅餘年。據了解，立法院長韓國瑜上任後，多次在非公開場合提出立法院空間不足，並向朝野黨鞭說明兩套遷建構想方案，包含將立法院遷至台北圓山飯店，或另於空軍總司令部舊址興建新院區。

方案二是空總舊址新建 經費恐達千億

位於仁愛路的空總舊址，土地管理機關為財政部國財署，主要用途有文化部設置的台灣當代文化實驗場，以及經濟部中小企業處的社會創新實驗中心。至於著名的圓山大飯店，土地與建物均為交通部觀光署，委由財團法人敦睦基金會負責經營；由於基金會屬政府捐助性質，每年須將預算書與決算書送至立法院審查，交通部並負起監督其財務與營運之責。

據指出，韓國瑜認為現行立法院院區空間狹小，部分設施涉及違建，長期並非理想辦公與議政環境，因此拋出兩大方案。Plan A為徵收圓山飯店，將其整體規劃為新的立法院院區，作為主要開會與辦公空間，現有院區則轉型為圖書館或議政博物館，形成雙院區模式；Plan B則是在空總舊址興建全新立法院大樓。

據轉述，韓國瑜提及，若採新建方案，從設計、招標、施工到驗收，恐需長達十八年，經費高達新台幣一千億元，社會恐難接受，因此傾向優先考慮圓山飯店方案，由於飯店本身即為國有財產，約兩年即可完成搬遷。

據了解，韓國瑜多次私下向朝野黨鞭說明構想，盼形成三黨黨鞭考察的初步共識，然過去幾個會期未獲正面回應；但國民黨團總召傅崐萁上會期在相關討論中頻頻搭腔、態度轉趨積極，強調國會作為「國家門面」，應提供更完善空間，而民進黨團、民眾黨團則持保留態度。

民進黨團、民眾黨團持保留態度

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤說，在前立法院長游錫堃任內，曾組成專業的專家諮詢小組，並針對多個選址進行深入評估，雖然韓不一定要「游規韓隨」，但如此重大的國家建設，應當尊重前任留下的專業數據與對話成果。韓國瑜目前僅憑個人想法，既沒有重組專家委員會，也沒有徵詢現任立委的意見，完全缺乏專業討論基礎。

民眾黨團總召陳清龍表示，國會遷建議題須嚴肅面對，審慎考量各項方案，凝聚各黨及國人共識方可進行。國民黨立院黨團黨鞭則不予回應。

