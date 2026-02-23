政院施政報告：採購新式武器 強化不對稱戰力

政院施政報告說明，國艦國造方面，持續推動潛艦等五型艦籌建。（資料照）

立法院新會期即將開議，根據行政院送交立法院的最新施政報告指出，中共積極擴張區域勢力，國軍持續嚴密掌握敵情動態，精實三軍聯合作戰能力、強化後勤支援及全社會防衛韌性，並藉採購新式武器與提升作戰韌性等方式，強化不對稱戰力。

賴清德總統今邀五院院長進行新春茶敘，預料將觸及國防特別預算案。行政院施政報告指出，中共軍事威脅持續擴增，為守護國家安全，國防部已擬具「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，已於去年十一月送請立法院審議。預為規劃「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，執行期程自二〇二六年起至二〇三三年，八年投入一．二五兆元，將俟上開條例經立院三讀後據以提出。

施政報告也說明，國防科技研究置重點於「無人載具及反制偵蒐」、「大氣水文」及「艦艇製造」、「資電通訊及網路防護、「航太動力及飛彈系統」、「武器系統及人員裝備與創新不對稱技術」等領域，二〇二五年計執行一三〇案。

國機國造部分，規劃於二〇一七年至二〇二六年產製新式高級教訓機六十六架，截至去年十二月底止，累計交機五十二架，賡續依計畫執行；國艦國造方面，續推動潛艦等五型艦籌建，高效能艦艇第一批六艘及新型救難艦一艘已交裝；高效能艦艇第二批五艘刻正建造中，管制於二〇二六年完成交艦。

建台灣之盾 分層防禦有效攔截

另外，籌建台灣之盾（T-Dome），採自主研製及對外採購雙軌併行方式，建構分層防禦、高度感知、有效攔截，並可依威脅選派適切攔截武器的整體飛彈防禦系統。

在經濟及產業方面，報告顯示，我國受益於AI等高科技應用需求持續暢旺，帶動出口及投資成長，二〇二五全年出口六四〇七億美元，首度突破六千億美元大關，台股加權股價指數更突破三萬點，總市值並創下全球排名第七佳績。

台灣經濟穩健成長，人均GDP大幅成長至三萬八〇六六美元，二〇二六年我國經濟仍可望維持三．五％以上之溫和成長。

