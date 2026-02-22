藍委憂再擋軍購 影響今年地方選舉

對於未審國防預算是否影響到今年的地方選舉，國民黨立委徐巧芯坦言，確實會。（資料照）

行政院提出八年一．二五兆的國防預算特別條例，遭藍白十度封殺。立法院國民黨團總召傅崐萁日前表態，黨團將自提國防特別條例版本。對於未審國防預算是否影響到今年的地方選舉，國民黨立委徐巧芯坦言，確實會，因為連盧秀燕、蔣萬安、韓國瑜、江啟臣都表態了，國民黨要告訴大家「我們沒在卡軍購」。

徐巧芯表示，她提出的版本不僅分門別類也分區，例如匡列購買海馬士，若最後美國沒賣，這筆錢就無法流用購買其它項目，實際上可能用不到八〇〇〇億元。

徐巧芯表示，國民黨要解決的困境是，如果提的版本金額太少不能消除疑慮。她的版本是將軍購拼圖先拼完，否則美國又丟出新的發價書，不是又要再加一次金額，讓國民黨不斷在軍購議題上面被火烤嗎？

徐巧芯坦言 確實會影響選情

被問到未審國防預算是否影響到今年的地方選舉，徐巧芯坦言，確實會，因為平常不太對國政議題發表意見的台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、立法院正副院長韓國瑜、江啟臣都發話了，這些可能比較了解台美關係，或與國民黨二〇二六選舉關聯性的人都意識到這件事的不對勁，顯然他們認為按照現況是不行的，必須要盡快做一些調整跟改變。

國民黨立委羅廷瑋表示，黨內主要還是支持軍購，但大家很有共識將針對裡面的細項做嚴格的審查。徐巧芯的版本著重於將每一筆錢花在刀口上，這也是國人的期待。

不具名的國民黨立委表示，若連審都不審，只會被民進黨操作為國民黨不在乎國防和國安；但只要審下去，大家才知道哪些項目不合理，甚至屆時可以做民調詢問，既然要買這麼多武器，那軍人該不該加薪？

也有黨內立委認為，川普應該想要在三月卅一日川習會前讓台灣通過國防特別條例；但徐巧芯認為，川習會後是否會出現新的變數？而且美國國會通知軍購發價的項目還會有第二輪甚至第三輪，這些都會影響提案和排審期程。

