批藍白「陽謀」刻意拖延台灣軍購時程 沈伯洋：淪習近平對美談判籌碼

為強化台灣國防，行政院提出分為八年期、暫匡上限一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，卻在立法院遭在野黨聯手杯葛數月，未進入審查程序。對此，民進黨立委沈伯洋直言，「川習會」將在三月底登場，藍白陣營的「陽謀」就是刻意拖延台灣軍購時程，讓中國國家主席習近平取得對美談判的籌碼。

沈伯洋表示，在野黨從頭到尾的政治動作就是要拖延。立法院即使排審，也要等到三月十一日才選出召委，後續才能付委開會，時間上恐怕會不及。他痛批，在野黨希望在三月卅一日之前不要「生米煮成熟飯」，一旦進入川習會，中國就有東西可以談。

沈伯洋憂心，若錯過時間導致進入增強防衛能力的空窗期，就等於實質弱化台灣國防，國際軍火廠商看到台灣內部政策不穩定，也可能會轉而尋找其他穩定的國家做生意。執政黨目前只能與時間賽跑，並設法爭取美方發價書（LOA）展延。

鍾佳濱則從軍購實務面示警，美方已經展現出十分堅定的態度，發價書效期就是三月十五日。現在全球有許多國家都在向美國排隊買武器，「如果輪到你的時候說身上錢不夠，那後面的就先買，你只能重新排隊」。

美國卅七位跨黨派國會議員日前致函向立法院長韓國瑜等人關切台灣國防特別預算，韓國瑜與副院長江啟臣在除夕發表聲明，表態會將該條例列為最優先的議案。不過，美國國內針對關稅政策發生變化，外界擔憂在野黨是否將以此為由杯葛台美「對等貿易協定」等相關審查，進而影響國防特別條例進程。

沈伯洋說，國民黨過往是將立院正副院長的的席次安排在外交及國防委員會，且依照維持議事中立的慣例不參與委員會運作，然而現已傳出藍營要將二人布局至其他委員會，民進黨團恐失去原本在委員會內部的人數優勢，因此開議後的發展仍有待觀察。

鍾佳濱籲在野黨展現合作效率 開議後迅速加開會議解決問題

鍾佳濱強調，國防特別預算與關稅談判是兩碼子事，在軍購層面，美方不會因為台灣內部有困難就無止盡等待。他呼籲，在野黨若已感受到美方堅定態度，就應展現立院合作的效率，透過加開會議等方式，在開議後迅速解決問題。

