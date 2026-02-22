藍要求重啟談判 白促賴出來講清楚

美國最高法院判決川普關稅政策無效，民眾黨主席黃國昌表示，期待賴清德總統清楚告訴國人接下來政府要如何加以因應。（記者黃政嘉攝）

美國總統川普引用「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」對全球課徵關稅，美國最高法院判決違法，藍白昨均要求政府迅速回應。國民黨要求政府應儘速確認台美貿易協議（ART）是否仍有效，爭取與美國重啟談判；民眾黨主席黃國昌表示，期待賴清德總統清楚告訴國人接下來政府要如何加以因應。

要求政府儘速確認 貿易協議是否仍有效

國民黨提出四項呼籲：一、政府儘速釐清台美貿易協議（ART）在新關稅架構下是否仍具實質效力；二、對美投資與讓利承諾基礎已出現變動，應審慎評估並爭取重啟談判空間；三、立即重算新關稅條件下的實質稅負，完整評估對產業與就業的影響；四、國家利益不應淪為內宣工具，透過國會機制共商因應之道。

國民黨團總召傅崐萁也提出三大呼籲與質疑，要求政院說明。一、協議法源消失，十五％「不疊加」承諾是否跳票？ 二、關稅威脅換湯不換藥，八四八億美元天價採購換來什麼？三、拒絕黑箱與空窗期，行政部門應立刻赴立院報告。

傅崐萁指出，美國的最終目標是解決貿易逆差與逼迫投資回流，法源依據只是工具，未來美方隨時可能透過第二三二條重新包裝，甚至對台灣啟動三〇一調查，轉為個別國家的關稅架構，但台灣當初承諾高達八四八億美元的對美採購與投資「幾乎不會改變」，台灣人民的血汗錢，難道只能這樣毫無保障地雙手奉上？

黃國昌昨到新北市中和烘爐地南山福德宮參拜前受訪。他表示，美國聯邦最高法院清楚宣告川普沒辦法依照IEEPA國際緊急經濟權力法來苛加關稅，在此狀態下，目前台美所簽訂的經濟貿易協定，它的基礎已經喪失。

黃表示，期待賴清德總統清楚告訴國人接下來政府要如何加以因應。此次台美經貿談判，跟民進黨主張要讓國會跟公民社會充分參與有相當大的距離，談判過程若能多徵詢國內各方不同意見，為人民爭取最好的利益，這個時候不失為一個好的時機點。

