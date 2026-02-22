鍾佳濱：台灣232豁免條款 不在違憲範圍

民進黨立委鍾佳濱昨指出，美國最高法院宣告違憲的範圍，並不包含對台灣影響最大的「二三二條款」。（資料照）

美國聯邦最高法院裁定，美國總統川普引用「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」徵收之全球關稅違憲。民進黨立委鍾佳濱昨指出，最高法院宣告違憲的範圍，並不包含對台灣影響最大的「二三二條款」，真正受波及的是尚未與美國完成談定的國家，台灣既已取得有利協定，外界與在野黨不應在資訊不清下隨之起舞。

鍾佳濱表示，川普未經國會批准所動用的附加關稅雖被認定違憲，但後續各國談判內容中，對台灣影響最大的「二三二條款」並不在違憲範圍內，美國總統仍有權依此與他國商定。

他強調，台美簽署的貿易協定大半建立在「二三二條款」上，對台灣極為有利。真正受影響的是去年四月後尚未與美國完成談判的國家；對於已談定的國家，若整體利大於弊，根本無須重新議定。

鍾佳濱認為，產業界十分清楚協定利弊，在野黨若在美中貿易對抗中顯露傾向中國利益的心態，恐將面臨強大民意壓力。只要過幾天資訊明朗，在野黨搶聲量者如趙少康、黃國昌等，勢必得修正發言方向。

王定宇：台灣兩大戰略優勢 無須過度擔心美國司法波動

民進黨立委王定宇分析，外界應先弄清楚「什麼違憲？什麼維持有效？」最高法院雖以六比三判定川普援引IEEPA徵收全球關稅違憲，但針對鋼鋁與半導體的二三二條款及三〇一條款依然有效。川普手上仍有四項工具維持對等關稅，且已立即啟動一二二條款，先徵收效期一五〇天的十％全球臨時關稅。

王定宇點出台灣的兩大戰略優勢，其一是「制度避險」，台灣於二〇二六年一月簽署協定，將稅率降至十五％，全球最先取得包含鋼鋁、半導體等「二三二條款」的最惠國豁免地位，成功領先卡位；其次則是「產業底氣」，台積電赴美投資換取了二．五倍免稅配額優勢。他說，已達成的穩定協議才是「最強護城河」，無須過度擔心美國司法波動。

民進黨立委沈伯洋則認為，關稅的變數並未如想像中大，其中一個法源基礎被否決，川普換一條法律依舊能做。整件事的重點不僅是關稅趴數，而是兩國間在重組供應鏈時所建立的「信任程度」。外交談判辛苦建立的信任基礎不容破壞，若在野黨對美國國內法院判決有意見，「建議他們去美國國會聽證會講」，立委應把重點放在如何幫助國內產業維持優勢。

