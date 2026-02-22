美最高法院判決對等關稅違憲 政院：初判對台灣影響有限

美國最高法院判決川普對等關稅措施違法，行政院發言人李慧芝昨表示，初判對我國衝擊影響有限，政府會持續密切關注川普政府相應措施。（法新社）

美國最高法院判決川普的全球性關稅措施違法，行政院發言人李慧芝昨表示，初判對我國衝擊影響有限，政府會持續密切關注川普政府相應措施，審慎評估後續應處作為，包括是否將「對等貿易協定」送交立法院審議等，也都會適時因應。

核心目標 確保目前取得最惠國待遇

知情人士透露，美國最高法院判決後，行政院經貿辦連夜分析，副院長鄭麗君也帶領台美經貿小組就相關情事進行盤整，政院昨日召開內部會議，討論接下來的變局與應對，並定案核心目標，就是要確保目前取得的相對優勢以及二三二最惠國待遇成果，並且應對三〇一調查。

李慧芝指出，在美國聯邦最高法院公布針對「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」判決後，美方隨即改採「一九七四年貿易法」第一二二條徵收十％臨時關稅，初判對我國衝擊影響有限，但政府仍將密切關注並與美方維持緊密溝通，以了解具體作法，並適時因應。

李慧芝強調，美國政府尚待確定如何執行與各國已簽署貿易協定，但已表明二三二條款等關稅措施等將持續擴大；因此，政府會持續密切關注川普政府相應措施，審慎評估後續作為，包括是否將「對等貿易協定」送交立法院審議等，政府都會適時因應。不論川普政府後續關稅政策如何發展，政府必會一如既往，爭取國家最大利益，維繫產業的國際競爭力，確保台灣經濟的穩健發展。

除對等關稅外，李慧芝表示，二〇二四年占我國輸美金額七十六％的項目，屬於適用二三二條款已調查或正在調查中項目，談判團隊也已達成二三二條款各項關稅最惠國待遇的目標，預期將具體助益於降低相關產業衝擊，並減緩未來可能的半導體及其衍生品關稅對高科技產業供應鏈帶來的不確定性，而這些談判成果也將持續確保。

至於二三二條款調查項目可能增加，李慧芝指出，我方在台美投資合作MOU中，已納入「針對未來二三二調查項目，台美雙方將持續協商優惠待遇」等相關條文。

