    首頁 > 政治

    美軍看得到 台灣就看得到 數據鏈再升級 國軍可望購得Link-22

    2026/02/21 05:30 記者方瑋立／台北報導
    台灣安保協會副秘書長何澄輝指出，若台灣將國軍現有的Link-16「迅安系統」全面升級升級至Link-22，將能與美、日建構「共同作戰圖像」，實現「美軍看得到、台灣就看得到」的戰場透明化優勢。（資料照）

    美國川普政府重返印太來勢洶洶，外界盛傳美方下波對台軍售，總額可能達六千億元。除媒體揭露的愛三MSE增程型飛彈、NASAMS（國家先進地對空飛彈系統）外，最關鍵的項目極可能是「Link-22數據鏈系統」。台灣安保協會副秘書長何澄輝指出，若台灣將國軍現有的Link-16「迅安系統」全面升級升級至Link-22，將能與美、日建構「共同作戰圖像」，實現「美軍看得到、台灣就看得到」的戰場透明化優勢。

    可與美、日建構「共同作戰圖像」

    據軍方公開專報，有一筆被列在今（一一五）年度新興預算中、名稱為「戰術數據鏈路暨聯戰指管系統」的項目，外界認為可能就是國軍代號「博騰專案」的Link-22數據鏈升級案，只待美方公告（知會國會）供售。

    何澄輝認為，Link-22極可能是新一波軍售清單中最關鍵的項目。他分析，現行Link-16多為語音或電子指示，頻寬較窄；而Link-22頻寬更寬，能建構完整的「戰場共同圖像」。這意味著台灣將能與美軍、日本自衛隊連線，實現印太地區「單一戰區化」的防禦架構。

    戰場透明化 台灣戰術將有巨大優勢

    「這對台灣戰術上有巨大優勢。」何澄輝舉例，外界常質疑台灣雷達能否抓到中共殲-20匿蹤戰機，一旦擁有Link-22，這個問題將不復存在，「只要美軍看得到，台灣就看得到」。屆時台灣F-16戰機甚至無需開雷達，只要透過數據鏈接收目標位置，即可進行「A射B導」（由A方發現目標、導引B方發射武器）攻擊，讓殲-20在不知不覺中進入不可逃逸區。

