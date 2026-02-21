國人出國急難救助案件數 越南居冠

（法新社）

國人近年出國人數不斷增加，本月十四日，桃園機場旅客量衝上單日十六．七萬人次，創歷史新高，近年旅遊求助案也隨之增加。專責處理國人急難救助案件的外交部領事事務局文件證明組組長曾曉峯接受本報專訪指出，台人出國旅遊，向外交部求援的國家前五名分別為越南、日本、泰國、南韓、美國，至於國人打工度假最愛去的澳洲則位居第六。

常有人用旅簽做生意、上班被抓到

外交部領事事務局不僅肩負印發護照的重要任務，也負責處理國人在海外的急難救助事件。曾曉峯指出，越南急難救助案件量居冠，主因是越南台商數量多，常有台人使用旅遊簽赴越南做生意，或去台商公司上班，被越南政府抓到，台商在越南也會遭遇家庭糾紛等狀況。

至於求助案件量第二名的日本、第四名的南韓，曾曉峯指出，入冬以後，國人在日本、南韓發生意外事件量就會增多，可能是因為年長國人的旅遊目的傾向選擇鄰近的日韓，屢傳國人在日韓旅遊期間心臟病突發或出現健康問題；日本因為有開放台灣人打工度假，也有一些是打工度假案例。

泰國方面，曾曉峯說，雖然泰國是國人旅遊熱門選擇，但旅遊產生的急難救助案件並不多，反而是國人從事詐騙衍生的案件量較多，領務局近半年來，平均每個月會接到廿起至卅起來自詐騙園區的求救案件。

曾曉峯說明，美國的急難救助案件主要為留學生出車禍、死亡、突發精神疾病等；澳洲則常有國人赴澳洲打工度假期間，被僱主或房東詐騙，甚至會有台灣人被中國房東詐騙後，再去詐騙台灣人來接盤的案例。

在外交部積極宣導下，國人赴海外旅遊前購買醫療保險的意識有愈來愈充足。不過曾曉峯提醒，還是常見國人在海外遭遇事故就醫，回國後才發現有部分資料未向醫院申請，保險公司無法理賠，再向駐處求助，對駐處造成不小的困擾。

