Link-22結合海馬士 戰力倍增

Link-22具備「超視距」傳輸能力，訊號可繞過障礙物與海陸空軍武連結，圖為海馬士多管火箭系統。（資料照）

北約開發系統 盟國間可建立高效擊殺鏈

美國下一波對台軍售，可能包括「Link-22數據鏈系統」，讓國人相當期待。前美軍印太司令部官員胡大任指出，Link-22是北約與盟國共同研發的系統，專為情報分享與火力協調設計。對台灣而言，這是建立與盟國間高效擊殺鏈與共同圖像分享的最佳解決方案。

超視距功能 訊號可繞過障礙物

有人認為，我國已有Link-16系統，為何還需要Link-22？胡大任補充，Link-22與現有的Link-16並非競爭關係，而是互補且功能更強大。Link-16受限於「視距內」（Line of Sight）傳輸，訊號容易被山脈或地形阻擋，例如從桃園發射訊號到台東可能受中央山脈阻隔。

胡大任解釋，Link-22具備「超視距」（Beyond Line of Sight，BLOS）傳輸能力，發射端與接收端無需彼此「看到」，訊號可繞過障礙物。這對於多山的台灣，以及需要在海平面以下（潛艦）、水面（軍艦）、空中及無人載具間進行複雜協調的戰場環境至關重要。

台灣安保協會副秘書長何澄輝進一步指出，Link-22若能與台灣採購的大量海馬士（HIMARS）多管火箭系統結合，將成為「戰力倍增器」。面對中共所謂「萬船齊發」戰術，不需要耗費昂貴飛彈，透過精準情報與海馬士的精準火箭彈即可有效打擊。

何澄輝引用烏俄戰爭經驗表示，烏克蘭僅有約四十台海馬士，在「打帶跑」戰術下存活率極高且戰果豐碩；若台灣軍購順利，將擁有僅次於美軍的海馬士數量。配合Link-22，分散全台灣的發射車可接收千里之外的目標資訊，發射後隨即轉移陣地，將使中共侵台的軍事成本與風險無限拉高。

軍方人士憂預算審查延宕

國軍規劃將我國現有的Link-16「迅安系統」全面升級為Link-22。然而，今年度中央政府總預算案在立法院卡關一毛未審，即便川普政府下一波公告的軍售案中包含Link-22數據鏈系統，因該案屬於今年首度編列的「新興計畫」，軍方人士擔心若預算審查持續延宕，恐重演發價書（LOA）過期，導致全案取消重來的狀況。

