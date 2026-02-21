台南比一比》陳亭妃、謝龍介 拜年馬不停蹄

國民黨台南市長參選人謝龍介（右三）到中西區普濟殿上香祈福。（謝龍介服務處提供）

昨天大年初四迎財神，民進黨台南市長參選人陳亭妃拜年行程馬不停蹄，昨天同樣安排多個拜廟行程，希望把平安、好運送給鄉親，她透露大內區石子瀨天后宮十九日晚間擲出立筊與她有關，意味神明也護佑她選市長。參選對手、國民黨台南市長參選人、立委謝龍介昨無公開行程，但從年初一到初三都拜廟走春，希望台南能政黨輪替。

從除夕到年初三，陳亭妃陪著總統賴清德、副總統蕭美琴、市長黃偉哲到廟宇走春、發福袋，昨天更安排不同型態的行程，跑了溪北到市區五座廟宇，從市場到廟宇、再從廟宇到商圈。她說，民眾的熱情，充滿暖心；民眾對她的加油，充滿了力量。

陳亭妃透露，大內區石子瀨天后宮主委楊文達告訴她一段小故事，十九日晚間有一位小妹妹擲出「立筊」，請示媽祖有何含意？媽祖說是和明天來訪的人士有關、要特別表示歡迎；而這立筊在她廿日上午上香祈福、發完福袋後，就恢復原狀。她說，聽到這段小故事，內心真的只有感恩、感謝眾神保佑。

至於謝龍介則是三天拜廟走春，串連府城、溪南到海線各區，向鄉親賀年，年初二到永康大灣廣護宮陪同立法院長韓國瑜發送春聯給鄉親們。

謝龍介表示，拜年現場有很多「龍粉」排隊與他合照，還有遠從日本來的粉絲也在排隊之列。他向民眾喊話說，新的一年，兩岸只要和平不要戰爭，可以在科技與經濟上良性競爭；台南綠色執政已三十三年，期待實現政黨輪替，為府城注入新的活力，「讓台南再次偉大」。

民進黨台南市長參選人陳亭妃（前右三）到南區喜樹萬皇?拜廟並向民眾拜年。（陳亭妃服務處提供）

