高雄大車拚》賴瑞隆、柯志恩 勤跑鐵人行程

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆過年拜廟，市長陳其邁陪跑行程。（取自賴瑞隆臉書)

高雄市長選戰在農曆春節提前開打，民進黨參選人賴瑞隆初一到初四狂拜廟，跟隨市長陳其邁發送小紅包，四天走訪廿九處廟宇，堪稱鐵人行程；國民黨參選人柯志恩不遑多讓，初一至初三也跑了十二場。

賴瑞隆贏得民進黨高雄市長初選後，目前公開行程均緊跟市長陳其邁，爭取曝光度。新春期間，陳其邁每天安排多場拜廟參香與發放小紅包行程，從南到北跑遍高雄各區，吸引大批民眾等候領取紅包，賴瑞隆除了每場都現身「跟好跟滿」，更加碼安排拜廟行程。

請繼續往下閱讀...

據統計，賴瑞隆初一、初二各跑了八場拜廟參香活動、初三跑了六場、初四有七場，今天初五更安排八場，期間並與總統賴清德、副總統蕭美琴同框，選民與他的互動熱絡。

以初三為例，賴瑞隆一早從北高雄海線出發，沿途走訪永安、茄萣、湖內和路竹。賴說，感受到大家的熱情，讓他整天都充滿動力，並在鳳山和蕭美琴副總統一起發送小紅包，蕭以「高市瑞隆」勉勵他，他將帶著這樣的期許，率領高雄隊揮出漂亮的全壘打。

陳其邁昨到草衙朝陽寺參香時，賴瑞隆也陪同在旁。陳其邁說，市政建設的進步需要一棒接一棒延續，這是全體市民的共同期待，由衷感謝鄉親五年來對市府團隊的堅定支持。

國民黨柯志恩也輸人不輸陣，初一安排五場拜廟參香暨發送小紅包活動、初二有四場、初三有三場；休息兩天後，預計初六繼續拜廟。她表示，還有鄉親自備鳳梨送她，特別感謝大家的支持，讓新年一開始就獲得滿滿的鼓勵和感動。

根據柯陣營的規劃，預計農曆年後，就會透過各宮廟的廟口開講、議員及里長座談，陸續發表各類政見，闡述對大高雄的願景理想。

國民黨高雄市長參選人柯志恩到寺廟發小紅包，與民眾握手。（取自柯志恩臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法