新北百里侯之戰》蘇巧慧勤跑宮廟 李四川蓄勢待發

民進黨新北市長參選人蘇巧慧走訪中和區宮廟參香祈福， 向民眾拜年。（記者翁聿煌攝）

二〇二六大選，擁有四百萬人口的新北市是各政黨必爭之地，民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨赴中和廟宇祈福；國民黨即將投入新北市長選舉的台北市副市長李四川無公開行程；民眾黨新北市長參選人黃國昌在彰化拜廟，仍被不少民眾嗆聲。

蘇巧慧昨前往福祥宮、和美宮參拜。她表示自己從大年初一到初四，每天都在各地的宮廟和大家說新年快樂，希望用這樣的態度，讓大家看到團隊的活力，「把長跑當作短跑衝刺」、「用全心全意愛新北」這樣的態度，贏得更多市民肯定。

請繼續往下閱讀...

蘇政績影片第二發 林郁婷亮相

蘇巧慧十九日也公佈第二支政績影片，講述到和奧運拳擊金牌林郁婷的相識及林的成長過程。蘇巧慧表示，培養一個競技選手很不容易，所以後來她花很大的力氣協助各個學校，把訓練設備都能夠添購完成，而且不只是拳擊，甚至是棒球、射箭、田徑、籃球等等，團隊未來還會推出各項政見，協助各種產業、各種人才都能夠在新北市落地生根，有好的發展。

新北市長侯友宜昨天前往土城五穀先帝廟參拜祈福，被問到何時會與李四川見面、合體？侯回應，這段時間其實他跟李四川的團隊，包括李四川本人常常聯繫，雙方一定會一起並肩作戰，讓市政的接棒毫無縫隙，一定各個都是強棒。侯也說，現在最重要就是把市政的工作做好，就是對選民最好的交代，未來就會贏得選民更多的支持。

黃國昌彰化拜廟 又遭嗆聲

至於黃國昌大年初一連跑新北市新莊、板橋六間廟宇參拜發福袋，遇到民眾批評「擋國防預算」、「美國人的爸爸」。黃昨天再前往彰化縣二林仁和宮參拜，並到二林第一公有市場進行掃街發送發財金。有支持者大喊「黃市長」，也有路過的民眾怒吼「滾蛋」，有一名機車騎士喊出「臭俗仔」，引來工作人員拿出糖果試圖要塞住騎士的嘴，讓騎士更加不滿，用手拍掉後離去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法