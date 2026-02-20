九合一選輔選列車鳴笛》柯黃頻頻合體 拉抬民眾黨選將

年底將舉行九合一選舉，民眾黨為了在下階段「藍白合」協調人選過程能提高聲勢，創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌已啟動輔選與選舉行程。圖為黃國昌、柯文哲昨前往萬華龍山寺走春參拜祈福，並與民眾合影。（記者田裕華攝）

年底將舉行九合一選舉，民眾黨為了在下階段「藍白合」協調人選過程能提高聲勢，創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌已啟動輔選與選舉行程。其中，黃代表白營參選新北市長，頻與柯合體出席活動，除了炒熱自身選情，也盼在部分選區國民黨還未正式提名前，先為自家選將加持，成為藍白共推的人選。

為下階段「藍白合」協調人選 墊高籌碼

被外界形容為民眾黨「兩顆太陽」的柯文哲、黃國昌，在黃披掛參選新北市長後，兩人合體出席的活動就顯著增加，在去年底先後提名陳琬惠、張啟楷代表民眾黨征戰宜蘭縣、嘉義市後，柯、黃兩人更親自南下為兩位參選人站台。春節期間，柯、黃以「萬眾同欣、新春祈福」為名，兵分兩路橫掃全台八縣市，走訪逾五十處宮廟與商圈，柯文哲前往台北、宜蘭、竹苗與台中為地方選將助攻，黃國昌則以新北市長參選人之姿，安排三天深耕新北本命區，帶領議員參選人四處參拜，並於年初三回防台北與柯合體。

柯文哲、黃國昌昨天大年初三，就與立委邱慧洳及北市議員參選人合體，前往北市多處宮廟祈福。柯文哲還強調，北市議員選舉，民眾黨六位候選人應該要全壘打，「一定要做到」。

對於柯、黃兩位「超級助選員」的拉抬效果，民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠認為，不只能助她獲得更多選民關注，更有機會爭取到柯的「外溢票源」。同黨嘉義市長參選人張啓楷也認同能「大幅加分」，他表示，兩人人氣、全國聲量兼具，親自助選能助其迅速拉抬關注度，增加媒體曝光與討論度。

