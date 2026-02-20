九合一選輔選列車鳴笛》國民黨大咖將全台助選 蓄積2028能量

即將卸任台中市長的盧秀燕，除了要確保順利交棒，讓自己的本命區成為日後徐圖未來的第一桶金，也是為日後籌建地方後援組織脈絡，並蓄積個人政治能量的好機會。圖為十七日大年初一盧秀燕（中）偕立法院副院長江啟臣（左）、立委楊瓊瓔（右）參拜宮廟祈福，盧並表態支持國防預算，守護台灣。（記者張軒哲攝）

台灣今年底的九合一選舉將改寫地方政治版圖，藍營信誓旦旦要拿下二〇二八總統大選橋頭堡，為二年後實現政黨輪替搶先機，因此，包括國民黨主席鄭麗文，有可能爭奪二〇二八進場門票的台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜，以及被藍營視為二〇三二「儲君」人選的台北市長蔣萬安等多位藍營大咖，勢必在今年這場百里侯選戰中扮演重要角色。

鄭麗文「黨魁保衛戰」 戰鼓響

年底選舉是國民黨主席鄭麗文上任後面臨的第一場戰役，如果戰績不如人意、甚至席次減少，很可能在開票當晚就請辭下台，因此這等同鄭的黨魁保衛戰。鄭麗文將啟動「行動中常會」機制，透過把中常會整套人馬開拔到地方召開，為藍營各地選舉營造聲勢，黨內人士指出，「行動中常會」目的在於關切各地方的政情與議題，重新建立中央與地方連結，透過中央與地方幹部參與，幫當地選情加溫。

韓國瑜「最強母雞」 呼喚韓流

黨內希望韓國瑜再度披掛上陣的呼聲一直沒有斷過，「韓粉」也渴望再現當年「韓流」風潮，甚至有韓國瑜屬意立法院副院長江啟臣搭檔競選正副總統的傳聞。大年初二韓國瑜也化身「最強母雞」，首站就現身台中豐原，陪同有志下屆台中市長的江啟臣合體拜年；韓隨後轉往台南，在台南市長參選人謝龍介陪同下發送春聯；最後又以「雲林女婿」身分回到故鄉，攜手雲林縣長參選人張嘉郡，走訪宮廟發放福袋。

盧秀燕力守本命區 徐圖未來

至於即將卸任六都市長的侯友宜、盧秀燕，投入地方選戰，除了要確保順利交棒，讓自己的本命區成為日後徐圖未來的第一桶金，也是為日後籌建地方後援組織脈絡，並蓄積個人政治能量的好機會。

蔣萬安的部分，早被藍營視為這次百里侯之役的領頭羊角色，加上其首都市長身分，預料勢必會走出台北城，幫忙拉抬其他縣市選情，屆時帶動的外溢效果甚至會比侯友宜、盧秀燕更加明顯。蔣萬安初一就發布與準備投入新北市長選戰的副市長李四川合唱的影片，順利引爆話題，隨後展開三天走訪廿三家廟宇的密集行程，外界也高度關注「雙北雙母雞」何時正式合體。

