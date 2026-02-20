為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    九合一選輔選列車鳴笛》賴蕭蔡分進合擊 鎖定中間選民

    2026/02/20 05:30 記者陳政宇／台北報導
    年底九合一大選戰鼓響，兼任民進黨主席的總統賴清德、副總統蕭美琴及前總統蔡英文在春節期間分頭走訪全台廟宇祈福，並訴諸執政成績，拉抬黨籍參選人聲勢。（記者歐素美、蔡文居攝）

    年底九合一大選遍地烽火，府院黨要角啟動全台輔選列車助攻。兼任民進黨主席的總統賴清德、副總統蕭美琴及前總統蔡英文將分進合擊、補位支援，強化基層連結並訴諸執政成績，拉抬民進黨縣市長參選人聲勢。競選團隊則因地制宜，考量人選特質及輔選效應，盼以中央資源加持地方建設願景，進一步拓展中間或泛藍選票版圖。

    春節行程滿檔 向社會報告執政成績

    春節期間，賴清德、蕭美琴自初一到初三，分頭走訪全台共卅八處廟宇祈福，並親自發放一元福袋給民眾，足跡橫跨雙北、桃竹苗、中彰投至高屏宜蘭等，眾多有志下屆地方選舉的參選人也緊隨身旁爭取曝光；前總統蔡英文大年初一則在雙北安排多場參香行程，同時與新北市長參選人蘇巧慧公開合體拉抬聲勢，為年底大選暖身。

    民進黨副祕書長何博文接受本報訪問表示，民進黨採取團體戰，不僅賴總統春節行程滿檔，蕭美琴、蔡英文與行政院長卓榮泰都會互相支援，透過與民眾面對面接觸，除展現民進黨與人民站在一起，更重要的是向社會報告執政好成績。

    一名輔選幕僚分析，三位元首級巨頭具備互補效應，賴清德因承擔執政包袱，在吸引中間選民上較具挑戰，傾向穩固基本盤；蕭美琴形象相對軟性，多專注於外交與青年議題，適合結合地方創生與年輕族群的行程，與賴形成互補。蔡英文因已卸任，在野黨火力不再集中於此，對年輕或中間選民具備較強滲透力。

    力拚延續綠色執政的高雄市長參選人賴瑞隆祭出密集攻勢，春節將走訪約一百間廟宇強化基層互動，也邀請賴清德、蕭美琴及高雄市長陳其邁等人助陣。他在初選前後也特別拜會蔡英文與前行政院長蘇貞昌，盼爭取中立與淺藍選民認同。

    苗栗縣長參選人陳品安則結合巨頭參訪行程為自己加持。她透露，蔡英文因喜愛健行，先前特別體驗「樟之細路」古道，並參訪獅生活減塑概念店、舞空術劇團等，與返鄉青年及客家族群交流；而賴清德初三參拜致力於防詐騙宣導的頭份永貞宮，卓榮泰初四將走訪壢西坪休閒農業區，「希望透過他們的影響力，讓大家更認識苗栗。」

